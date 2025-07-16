鄧炳強：港珠澳大橋試人面識別過關　蓮塘口岸研合作查驗一次放行

香園圍／蓮塘口岸現時每周逢周末及假日出境人次都超出原先設計容額，經港珠澳大橋往返澳門及珠海等地的市民及遊客與日俱增，未來粵車南下實施後，使用車輛也會增多。保安局局長鄧炳強今日（16日）在立法會大會討論疏導陸路口岸人流時表示，當局有計劃在港珠澳大橋試行人面識別通關，又表示已開始與內地部門研究在蓮塘口岸採用「合作查驗、一次放行」模式，加快過關安排。



香園圍／蓮塘口岸現時每周逢周末及假日出境人次都超出原先設計容額。（資料圖片）

香園圍／蓮塘口岸現時每周逢周末及假日出境人次都超出原先設計容額。（資料圖片）

保安局：香園圍口岸日均出入境人次為設計流量的3倍

保安局表示，今年上半年，約2,360萬訪港旅客人次中，內地旅客佔逾七成、約1,780萬人次，按年增加一成，當中不少是來港參與國際娛樂及體育盛事活動。局方指面對持續增長的通關需求，政府一直密切監察各邊境管制站的運作，並積極提升口岸通關能力，便利香港與內地居民雙向奔赴。

局方表示，香園圍邊境管制站作為首個採用「人車直達」設計的管制站，自2023年2月開始客運通關服務後一直深受市民歡迎。今年截至6月，該管制站日均出入境人次為約78,000人次，周末及假期期間，日均出入境人次超過91,000人次，是管制站設計流量的三倍。因應旅客流量持續增長，入境處現正於該管制站離境大堂進行優化工程。

保安局局長鄧炳強。（直播截圖）

羅湖口岸地方較狹窄難做「合作查驗、一次放行」

選委會界別議員林順潮詢問局方會否考慮在人流最多羅湖口岸和福田口岸，在短期內使用兩地一檢通關模式。

鄧炳強主動透露，檢視過蓮塘／香園圍口岸有可能嘗試，因此已與內地有關當局研討中。「對於老舊大樓如羅湖地方較狹窄，如在現有地方做『合作查驗、一次放行』挑戰非常大，我們要務實處理。」

港珠澳大橋成為市民及遊客往返澳門及珠海等地首選。（資料圖片）

港珠澳大橋成為市民及遊客往返澳門及珠海等地首選。（資料圖片）

鄧炳強指沙頭角檢查站人面識別過關先導計劃成功

民建聯立法會議員李慧琼指大家都很期待人面識別過關，查詢短期或中期會否在一些出入境口岸試行。鄧炳強回應說，當局在沙頭角檢查站推行先導計劃是成功的，下一步計劃在港珠澳大橋口岸推行先導計劃，現時正進行系統改善基站設計和測試。

沙頭角重置的中英街檢查站2024年12月23日舉行開幕典禮。檢查站設計展現香港舊式火車站的特色，外牆亦設有以銅板製成的昔日火車圖樣記錄支線歷史，並融入多項節能設計，為中英街新文化地標。（政府新聞處圖片)

沙頭角中英街新檢查站2024年12月23日啟用，試行「無感通關」。