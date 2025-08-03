大熊貓龍鳳胎8.15生日　旅發局聯日本旅行社推「大熊貓慶生遊港」

大熊貓龍鳳胎家姐「加加」與細佬「得得」，將在8月15日迎來一歲生日。旅發局聯同日本旅行社，為當地的熊貓粉絲打造「大熊貓慶生遊港」4日3夜之旅，參加者除了在海洋公園為家姐細佬開生日派對，亦會到訪各個著名景點。有來自日本的旅客為觀賞熊貓首次訪港，大讚家姐細佬十分可愛，並稱未來會再次訪港。



大熊貓龍鳳胎下月生日，旅發局聯同日本旅行社，為當地的熊貓粉絲打造「大熊貓慶生遊港」4日3夜之旅。（旅發局提供）

大熊貓龍鳳胎下月生日，旅發局聯同日本旅行社，為當地的熊貓粉絲打造「大熊貓慶生遊港」4日3夜之旅。（旅發局提供）

大熊貓龍鳳胎下月生日，旅發局聯同日本旅行社，為當地的熊貓粉絲打造「大熊貓慶生遊港」4日3夜之旅。（旅發局提供）

因應家姐和細佬的一歲生日，旅發局聯通日本的旅行社策劃「大熊貓慶生遊港」4日3夜之旅。參加者除了在海洋公園為龍鳳胎開生日派對，亦會遊覽香港多個著名景點及品嘗熊貓主題的美食。

日本粉絲團在海洋公園内，為龍鳳胎開生日派對。（旅發局提供）

日本粉絲團在海洋公園内，為龍鳳胎開生日派對。（旅發局提供）

來自日本的粉絲們紛紛送上熊貓肖像的自製生日卡，祝願「加加」與「得得」快高長大、健康平安。 其中米山小姐為觀賞熊貓首次到訪香港，她稱讚家姐細佬十分可愛，又指除了觀賞熊貓，亦會到街上逛逛，享用美食，未來還會再來香港。

來自日本的粉絲們紛紛送上熊貓肖像的自製生日卡，祝願「加加」與「得得」快高長大、健康平安。（旅發局提供）

米山小姐（右）為觀賞熊貓首次到訪香港。（旅發局提供）

旅發局指，將繼續與旅行社合作，於8 月尾安排另一批日本熊貓粉絲來港賀熊貓寶寶生日。

換上大熊貓主題的路牌今個月將陸續出現在全港32條街道。（旅發局提供）

首階段率先換上熊貓路牌的9條街道，包括海洋公園道、南朗山道、皇后大道中、火龍徑、纜車里、盧吉道、第一街、廟街及快富街。（旅發局提供）

另外，換上大熊貓主題的路牌今個月將陸續出現在全港32條街道，讓市民及旅客「集郵」打卡。首階段率先換上熊貓路牌的9條街道，包括海洋公園道、南朗山道、皇后大道中、火龍徑、纜車里、盧吉道、第一街、廟街及快富街。