大熊貓雕塑落戶立法會　梁君彥：歡迎兩名「生力軍」加入

中旅集團贈送兩個大熊貓雕塑予立法會，模型參照港產大熊貓雙胞胎「加加、得得」，一個手持《議事規則》、另一個手持立法會「咪兜」。立法會主席梁君彥表示今日（23日）是大喜日子，有兩名「生力軍」加入大家庭。



中旅集團贈送兩個大熊貓雕塑予立法會，立法會主席梁君彥與中旅董事總經理范雲軍主持揭幕儀式。（馮子健攝）

中旅集團贈送兩個大熊貓雕塑予立法會，立法會主席梁君彥形容，立法會今日有兩個「生力軍」加入。（馮子健攝）

「家姐」手持議事規則 「細佬」捧咪兜受訪

梁君彥表示，感謝身兼香港中旅社董事長的旅遊界立法會議員姚柏良統籌、民建聯立法會議員陳勇牽線，讓兩個身高1.5米、300磅份量十足的大熊貓雕塑來到立法會。他表示，雕塑呈現「加加、得得」的樣子，如不少議員都有熊貓眼一樣，而「家姐」手持《議事規則》、「細佬」則手持咪兜接受訪問。

中旅集團贈送兩個大熊貓雕塑予立法會，模型參照港產大熊貓雙胞胎「加加、得得」，一個手持《議事規則》、另一個手持立法會「咪兜」。（馮子健攝）

長期放在立法會展出 中旅：冀為議會增添一份活力

兩個雕塑將長期放在立法會展出，梁君彥歡迎市民到立法會參觀。另一個手持菠蘿包的大熊貓雕塑，則借予立法會展出至10月底。

中旅董事總經理范雲軍表示，雕塑贈予立法會，希望增添一份活力。