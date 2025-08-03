將軍澳中心深仔記願加租仍不獲續約　食客惋惜：傳統美食買少見少

香港土地寸金尺土，不少商戶因敵不過昂貴舖租無奈結業，但有食肆自願加租，仍不獲續約。位於新鴻基地產將軍澳中心的連鎖老牌麵店「深仔記」貼出通告指，該店「業績超然」，願意加租續約，但業主拒絕，故將於8月下旬結業。《香港01》已向商場查詢。



今日（3日）下午1時30分，深仔記店內滿座，店外排起長龍，有深仔記常客認為不公，指「有什麼理由（願意）加租都不續租」；亦有食客感到惋惜，表示傳統美食「買少見少」，又指食肆結業是現今趨勢。



位於將軍澳中心的連鎖老牌麵店「深仔記」貼出通告指，該店「業績超然」願意加租續約，但業主拒絕，故將於8月下旬結業。（林子慰攝）

深仔記：將軍澳中心分店開業6年 8月下旬結業離場

深仔記將軍澳中心分店7月14日貼出告示，指該店「業績超然」，曾多次與業主商議續租並願意加租，仍不獲續約，需於8月下旬結業離場，不少街坊食客表示惋惜。翻查網上資料，該店2019年開業，至今已逾6年。

今日（3日）下午約1時30分，深仔記店內滿座，店外亦有約10人等候入座。（林子慰攝）

周日下午直擊 店內滿座 店外約10人等候入座

今日（3日）下午約1時30分，深仔記店內滿座，店外亦有約10人等候入座。食客鄧女士是該店常客，一個月到店一次。她近日在網上獲悉該店不被續約，認為十分可惜，特意趁結業前到場。

對於業主不續約一事，她感到不公平，「有什麼理由（願意）加租都不續租？」她非該區居民，因很喜歡深仔記的鵝腸及雲吞麵，平時會到觀塘分店或將軍澳分店覓食，因將軍澳中心有泊車位，對身為車主的她更方便。

常客鄧女士表示，業主在深仔記自願加租的情況下不續約不公平。（馬楚烽攝）

食客感到愕然：該分店是家人聚餐好去處

食客李太今日攜家人共同到深仔記進食。她今日才得悉結業，對該消息感到愕然。她指出該店是家人聚餐好去處，「平時星期日（到將軍澳）探望媽媽時，都會到此吃午飯。」

李太和其女兒表示，深仔記出品的食物是香港傳統美食，「買少見少」，對該餐廳食物有情意結，不捨深仔記結業。被問該餐廳結業後，會選擇何處聚餐，李太表示會在母親家中自己煮飯吃。她亦稱，食肆結業是香港現今趨勢。

李太稱深仔記是家庭聚餐好去處，該店結業後，她們將轉為在家中自行煮飯聚餐。（馬楚烽攝）

另一攜兩子的女士同樣到店時才知悉該分店即將結業，認為業主不續約的行為「不是太好」，希望業主可支持商舖，「香港人都支持食肆，好多嘢都要撐翻先得。」她亦非將軍澳居民，但平日經過將軍澳時，都會帶小朋友到深仔記進食。

不願具名的女士稱，業主不續約的行為不太好，希望業主可以支持商舖。（馬楚烽攝）

深仔記於1982年創立，以雲吞麵馳名，目前在香港有6間分店，更獲內地旅客推介至小紅書成為網紅店。