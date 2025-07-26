長沙灣「的士佬飯堂」翠河餐廳7.31結業　唯一凌晨營業分店告別

本港飲食業市道低迷，食肆結業潮仍未止。位於長沙灣、因營業至凌晨時份而被稱為「的士佬飯堂」的翠河餐廳，傳出下周四（31日）結業消息，記者今日（26日）到訪該店，餐廳經理確認月初已知悉會結業，被問公司後續會否安排該店員工到其他分店，她指未有通知。至於結業原因，經理則說不方便透露。有食客對該店結業感到可惜，稱「食咗好多年，食慣咗都有感情。」



翠河餐廳長沙灣分店即將結業。（陳穎欣攝）

翠河餐廳長沙灣分店即將結業。（陳穎欣攝）

記者今日傍晚到訪翠河餐廳長沙灣分店，現場未見有結業告示，但向餐廳經理查詢後獲確定該分店即將結業，對方稱不便透露原因。她又表示，月初已知悉餐廳結業；被問公司後續會否安排該店員工到其他分店，她指未有通知。

食客程先生雖已光顧該店多年，每星期亦有一兩次凌晨到翠河餐廳，但得知「結業」消息時只稍感可惜，「同區仲有其他餐廳開到凌晨。」

譚先生則是早餐常客，前日通過網上社交平台，得知「結業」消息時感到可惜，畢竟「食咗好多年，食慣左都有感情。」

但亦有不少食客對有關結業一事毫不知情。李氏夫婦經常在下午茶或晚餐時段光顧，並不清楚翠河餐廳即將結業，但他們指同區仍有其他選擇，「執笠都冇辦法。」感嘆少了一間餐廳選擇。

翠河餐廳長沙灣分店即將結業。（陳穎欣攝）

大型連鎖品牌翠河餐廳是港式茶餐廳，以沙嗲牛肉公仔麵而聞名。翻查網頁，翠河餐廳共有10間分店，大部份分店營業至晚上10時；唯獨是長沙灣店外張貼的告示標明，該店會營業至凌晨3時，因此吸引不少夜更的士司機在深夜時份用膳，令該店有「的士佬飯堂」的稱號。若長沙灣分店結業，九龍區只餘下秀茂坪及何文田兩間分店。

消息在網上流傳後，網民意見兩極。有人慨嘆該店結業後，「以後夜收都唔知去邊度食晚飯好」；亦有不少人批評餐廳定價高、質素欠佳。