全運會｜廣東青年總會辦十五運嘉年華　設逾10個運動體驗區

第15屆全運會將於11月舉行，香港廣東青年總會今日（3日）舉行「G21+2 青年季」粵港十五運嘉年華啟動儀式，粵港兩地不少官員及運動員均有參與。文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時指，今屆全運會是首次由粵港澳三地共同承辦，是國家規模最大、水平最高的綜合運動盛事，亦是粵港澳大灣區融合發展的里程碑。



嘉年華設置超過10項體驗專區，包括棒球、單車、劍擊、高爾夫球等，當中有七項屬於十五運的比賽項目。現場亦設十五運主題打卡位及展覽。



第15屆全運會將於11月舉行，香港廣東青年總會今日（3日）舉行「G21+2 青年季」粵港十五運嘉年華啟動儀式，不少政府人員及運動員都有出席。（香港廣東青年總會提供）

第15屆全運會將於11月舉行，香港廣東青年總會今日（3日）舉行「G21+2 青年季」粵港十五運嘉年華啟動儀式，不少政府人員及運動員都有出席。（香港廣東青年總會提供）

羅淑佩指，今次全運會標誌着三地在體育協作、文化共融和青年發展領域邁上新台階，相信會凝聚灣區力量，彰顯協同發展新格局。她感謝香港廣東青年總會籌辦十五運的嘉年華活動，指活動内容非常豐富，相信市民會樂在其中。

她表示，全運會統籌辦在今年8月至10月期間，於全港不同地區的19個商場及熱點舉辦「2025全運大派對」巡迴展覽，首場已在九龍區展開，而巡迴展覽將在9月底於GO PARK舉行。

羅淑佩指，今屆全運會是首次由粵港澳三地共同承辦，是國家規模最大、水平最高的綜合運動盛事。（香港廣東青年總會提供）

香港廣東青年總會主席霍啟山指，嘉年華活動旨在透過沈浸式體驗全運會的魅力，搭建粵港青年交流的新橋樑。（香港廣東青年總會提供）

香港廣東青年總會主席霍啟山指，嘉年華活動旨在透過沈浸式體驗全運會的魅力，搭建粵港青年交流的新橋樑。他希望順利舉辦十五運，「為『體育灣區』發展注入澎湃新動能。」

香港廣東青年總會執行主席郭基煇表示，該會希望通過運動這座橋樑，讓粵港兩地青年感受到十五運及香港全民運動日的熱烈氛圍。（香港廣東青年總會提供）

該會執行主席郭基煇表示，今日有近1,000人無懼風雨來到西沙GOPARK參加活動，完全感受到對全運會的熱情，今日整天有12項運動體驗及足球交流賽，每一個環節都展示出「體育灣區」 這個名片。他表示，該會希望通過運動這座橋樑，不單只讓粵港兩地青年感受到十五運及香港全民運動日的熱烈氛圍，更讓大家在互動中深化友誼、共築夢想。

一眾現役及前港隊運動員與與青年分享奮鬥歷程。（香港廣東青年總會提供）

嘉年華啟動儀式前，主辦方亦邀請台下觀眾與杜凱琹、黃鎮廷兩位運動員進行乒乓球互動，並邀請一眾現役及前港隊運動員與與青年分享奮鬥歷程。

活動共設置超過10項體驗專區，包括棒球、單車、劍擊、高爾夫球等，當中有七項屬於十五運的比賽項目，吸引逾千名市民親身體驗。現場亦設十五運主題打卡位及展覽。