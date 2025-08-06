警隊更新手機應用程式整合服務　AI聊天機械人「Yes Sir」教防騙

警方將於8月10日推出更新版「香港警察流動應用程式」，整合警隊50多項服務，成為一站式平台。應用程式新增人工智能（AI）聊天機械人「Yes Sir」，幫忙解答市民查詢，市民遇到懷疑騙案時亦可向「Yes Sir」請教及獲得防騙貼士。另外，程式優化電子報案中心，提供自動填表功能，方便市民無須重覆多次輸入個人資料，未完成表格可儲存48小時，方便市民查找資料後再填寫。



警方將於8月10日推出更新版「香港警察流動應用程式」，整合警隊50多個服務。（廖雁雄攝）

警方將於8月10日推出更新版「香港警察流動應用程式」，整合警隊50多個服務。（廖雁雄攝）

警方將於8月10日推出更新版「香港警察流動應用程式」，整合警隊50多個服務。（廖雁雄攝）

警方將於8月10日推出更新版「香港警察流動應用程式」，整合警隊50多個服務。（廖雁雄攝）

一APP整合54項服務

警方第一代手機應用程式2012年推出，及後警隊推出多個應用程式及網上服務。警隊利用「Super App」（超級App）的框架整合服務，用戶登入一個應用程式便能「無縫」使用所有功能及服務，有助日後研發新服務時提高效率及降低成本。同時，市民可以透過「智方便」登入程式，使用警隊服務。

新程式提供54項服務，包括報失財物、舉報罪案、投訴警察、申請道路活動許可證、性罪行定罪紀錄查核等。大眾亦可透過程式申請多種牌照，包括按摩院牌照、臨時酒牌、舞龍舞獅許可證等。程式亦會連結警隊其他應用程式，例如是「離場易」、「香港警察招募」等。

資訊系統部高級警司莫俊傑介紹應用程式。（廖雁雄攝）

大眾可透過程式申請多種牌照，包括按摩院牌照、臨時酒牌、舞龍舞獅許可證等。（廖雁雄攝）

應用程式新增人工智能（AI）聊天機械人「Yes Sir」，幫忙解答市民查詢。（蘇樂瑤攝）

AI聊天機械人「Yes Sir」提供防騙資訊

資訊系統部高級警司莫俊傑指，應用程式的特別之處是增設人工智能聊天機械人「Yes Sir」，供市民查詢與警隊服務及常見騙案手法相關的問題，並提供防騙建議和資料。「Yes sir」除了會以文字回覆外，亦會提供相片和影片等多媒體內容。

他舉例如市民收到電訊公司客服的來電，「Yes sir」會向市民提供一些防騙的建議和資料，及提供「防騙視伏App」的網站、電話和應用程式，讓公眾作查核。

AI 聊天機械人「Yes sir」會向市民提供一些防騙的建議和資料。除了會以文字回覆外，亦會提供相片和影片等多媒體內容。（廖雁雄攝）

電子報案中心暫存表格48小時 方便查閱資料後再填寫

警隊優化程式現有的「電子報案中心」功能，資訊系統部助理處長關翠貞表示這是因應市民對電子報案的需求不斷上升，希望進一步減省市民報案時間和簡化處理案件流程。

優化後的「電子報案中心」提供自動填寫和資料暫存功能，市民透過應用程式「警務處數碼服務登入」或「智方便」登入後，系統將自動提取個人資料填入表格，無需重複輸入。已填寫的表格將保留48小時，方便報案人查閱資料後再次登入以修改或繼續填寫。

資訊系統部助理處長關翠貞。（廖雁雄攝）

增GPS定位方便填寫地址

「電子報案中心」新增地圖標示功能，市民透過GPS定位或直接點擊地圖標記，系統會自動顯示詳細地址，減低手動輸入錯誤的機會，市民亦可修改或輸入地址。此外，附件上載容量由20MB提升至50MB，以滿足市民上載影片的需求，增強警隊對案件的了解和準確性。

市民可透過程式舉報與國安、恐怖襲擊相關的案件。（廖雁雄攝）

警務處副處長（管理） 陳俊燊透露，警方今年年底會升級新一代緊急電話系統。（廖雁雄攝）

年底升級系統 縮短市民致電999等候時間

警務處副處長（管理）陳俊燊透露，警方今年年底會升級新一代緊急電話系統，採用全新電腦軟件介面接聽緊急求助電話，支持更大通訊量，並可靈活調配3個999報案中心人手，從而縮短市民等候時間。

他又表示，999報案中心未來亦會新增多媒體訊息接收功能，市民除了可向警方傳送與報案相關的文字，日後亦可以提供相片及影片，令警方從「聲影畫」更透徹了解案件 。

此外，陳俊燊稱警隊未來亦會升級新一代的通訊系統，運用第五代的流動寬頻技術 ，警務人員在執行工作時可實時傳送聲影畫的訊息，令警隊在危急情況下可以更高效地獲取更多資訊。