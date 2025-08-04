基孔肯雅熱｜今沒新增個案 食環署巡安達邨地盤積水 發22通知書
撰文：賴卓盈
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衞生署衞生防護中心今日（4日）表示，截至今日下午5時，香港沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。
早前香港輸入一宗個案，患者居於觀塘安達邨。食環署今日巡查該處附近一帶共21個建築地盤，並按《公眾衞生及市政條例》第27條向有積水的地盤承辦商一共發出22張法定通知書，要求有關地盤承辦商負責人必須做好清除蚊子滋生地的工作。
衞生署衞生防護中心指，截至今日下午5時，香港沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。中心表示，本港在2016至2019年每年錄得介乎1至11宗個案，全部為輸入個案。
中心傳染病處主任歐家榮提醒市民，如從受蚊傳疾病影響地區回港，應在14日內持續使用昆蟲驅避劑，並密切監察自身健康狀況，留意發燒、關節痛或皮疹等症狀。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節，以便醫生作出臨床診斷，並按個別病人情況安排適當檢測。他提醒市民切勿自行用藥，尤其是阿司匹林或非類固醇消炎藥（如布洛芬），因這些藥物可能引起嚴重副作用，例如增加出血風險。
香港早前輸入1宗個案，患者居於觀塘安達邨。食環署指，由於個案患者住所附近的地盤因連日下雨而有積水情況，今日已即時巡查附近一帶共21個建築地盤，並向有積水的地盤承辦商一共發出22張法定通知書，要求有關負責人必須做好清除蚊子滋生地的工作。承辦商已採取行動跟進，並因應這幾天的降雨量高，清除積水及採取相應措施，例如在積水的地方施放蚊沙等以防止蚊子滋生。食環署指，會持續監察有關情況。
食環署指，一直通過巡查及市民投訴等，找出並盡快處理蚊子滋生地。如在地盤或其他處所發現有積水情況，食環署可發出法定通知要求處所負責人跟進；如有證據顯示處所負責人失責導致有蚊子滋生，食環署更可採取檢控行動。直至7月底，食環署今年已提出84宗檢控，包括77宗涉及建築地盤的個案，7宗則涉及其他處所。
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