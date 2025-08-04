基孔肯雅熱｜今沒新增個案　食環署巡安達邨地盤積水　發22通知書

衞生署衞生防護中心今日（4日）表示，截至今日下午5時，香港沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。



早前香港輸入一宗個案，患者居於觀塘安達邨。食環署今日巡查該處附近一帶共21個建築地盤，並按《公眾衞生及市政條例》第27條向有積水的地盤承辦商一共發出22張法定通知書，要求有關地盤承辦商負責人必須做好清除蚊子滋生地的工作。



衞生署衞生防護中心今日（4日）表示，截至今日下午5時，香港沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。（深圳衛視提供）

衞生署衞生防護中心指，截至今日下午5時，香港沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。中心表示，本港在2016至2019年每年錄得介乎1至11宗個案，全部為輸入個案。

中心港口衞生科已在各個口岸加強有關基孔肯雅熱的宣傳教育工作。（中心提供）

歐家榮提醒市民切勿自行用藥，尤其是阿司匹林或非類固醇消炎藥（如布洛芬），因這些藥物可能引起嚴重副作用，例如增加出血風險。(資料圖片/廖雁雄攝)

中心傳染病處主任歐家榮提醒市民，如從受蚊傳疾病影響地區回港，應在14日內持續使用昆蟲驅避劑，並密切監察自身健康狀況，留意發燒、關節痛或皮疹等症狀。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節，以便醫生作出臨床診斷，並按個別病人情況安排適當檢測。他提醒市民切勿自行用藥，尤其是阿司匹林或非類固醇消炎藥（如布洛芬），因這些藥物可能引起嚴重副作用，例如增加出血風險。

香港早前輸入1宗個案，患者居於觀塘安達邨。食環署指，由於個案患者住所附近的地盤因連日下雨而有積水情況，今日已即時巡查附近一帶共21個建築地盤，並向有積水的地盤承辦商一共發出22張法定通知書，要求有關負責人必須做好清除蚊子滋生地的工作。承辦商已採取行動跟進，並因應這幾天的降雨量高，清除積水及採取相應措施，例如在積水的地方施放蚊沙等以防止蚊子滋生。食環署指，會持續監察有關情況。

食環署表示，食環署聯同各相關部門及持份者繼續加強控蚊滅蚊工作。吳文傑今到安達邨附近一帶地盤巡視清除積水工作。（食環署提供）

食環署署長吳文傑（左二）到安達邨附近一帶地盤和其他公眾地方巡視清除積水和防蚊滅蚊工作。（食環署提供）

食環署指，一直通過巡查及市民投訴等，找出並盡快處理蚊子滋生地。如在地盤或其他處所發現有積水情況，食環署可發出法定通知要求處所負責人跟進；如有證據顯示處所負責人失責導致有蚊子滋生，食環署更可採取檢控行動。直至7月底，食環署今年已提出84宗檢控，包括77宗涉及建築地盤的個案，7宗則涉及其他處所。