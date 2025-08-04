基孔肯雅熱｜防護中心料再有輸入個案機會高　成為風土病風險極低

香港出現首宗基孔肯雅熱輸入個案，患者為一名12歲男童，曾到佛山順德旅遊。衞生防護中心傳染病處高級醫生（流行病學）黃凱基今（4日）在港台節目《千禧年代》中表示，中港兩地交往頻繁，相信會再有輸入個案的風險高。另外，他指夏天為炎熱多雨的季節，有利蚊隻繁殖，故認為香港有局部傳播的風險為中至高。



香港出現今年首宗基孔肯雅熱輸入個案，患者是一名住在觀塘安達邨的12歲男童，食環署8月3日派員滅蚊。（資料圖片/廖雁雄攝）

黃凱基表示，在約70年前已知病有基孔肯雅熱，指其並非新病，在世界各地亦非罕見；今年內已在世界各地錄得22萬宗個案。本港早前出現首宗基孔肯雅熱輸入個案，他說，患者在整個潛伏期均不在港，故確認個案為輸入個案。他指，基孔肯雅熱透過蚊作為媒介傳播，不會出現人傳人的情況，故重申防控重點在於防蚊、控蚊。

黃凱基說，基孔肯雅熱的潛伏期一般為3至8日，患者會出現發燒、關節痛及出疹等情況。他說，衞生防護中心昨日（3日）已再次去信提醒全港醫生及醫院，提醒他們留意基孔肯雅熱的相關症狀，無論病人是否有外遊史。他續說，現時暫無可信的快速檢測可予市民大眾自行測試是否患病，呼籲市民若到過受蚊傳疾病影響的地區後，返港感不適，要盡快看醫生，讓醫生作全面的診斷。

夏天炎熱多雨，有利蚊隻繁殖，衞生防護中心認為基孔肯雅熱在香港有局部傳播的風險為中至高。（資料圖片）

黃凱基表示，以一般健康人宣而言，感染基孔肯雅熱後的症狀會較輕微，於感染後的一星期已有明顯改善；但對於免疫力較弱人士，出現嚴重情況的機會則相對較大，他又提到小部分人的關節痛情況可持續數個月甚至更長時間。他補充說，基孔肯雅熱可透過母嬰傳播，且若蚊隻叮咬帶有病毒人士後，亦會傳染至下一個患者，但重申一般社交接觸不會導致傳播。

黃凱基稱基孔肯雅熱成為風土病的風險極低，因當局一直有一套行之有效的疾病監察機制，當有個案出現時，便會到訪病患的住所，以及其傳染期曾經到過的地方，進行控蚊、滅蚊工作。不過，他說，中港兩地交往頻繁，相信會再有輸入個案的風險高。另外，他指，夏天為炎熱多雨的季節，有利蚊隻繁殖，故認為香港有局部傳播的風險為中至高。