基孔肯雅熱｜「蚊都鍾意歎冷氣」　專家教你睡覺時關鍵一招避蚊叮

本港錄得一宗基孔肯雅熱輸入個案，不少市民關注防蚊措施。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今（4日）在商台節目中表示，逗留在室內冷氣房間不等於能避開蚊隻，「蚊本身都鐘意嘆冷氣，你開咗冷氣嘅話，唔影響佢哋唔入嚟你間房間」。他又說，光的變化可刺激蚊隻的活躍程度，故建議晚上就寢時要關燈，避免被蚊子叮咬。



香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華（資料圖片）

關日華說，避蚊胺（DEET）是最有效對付白紋伊蚊的方法，但兩個月以下的嬰兒千萬不要使用避蚊胺。對於有兒科學會建議兩歲以下的小朋友不要使用避蚊胺，他則認為要先作風險評估，若要到容易被蚊叮咬的地方逗留長時間，可著量考慮使用。他解釋，避蚊胺是一種化學物質，附在皮膚上會影響蚊子的嗅覺，「變咗佢聞唔到我哋身體散發嘅氣味」，因此亦不會走到人的身邊。

12歲以下小朋友勿使用濃度高於10%的避蚊胺產品

關日華提醒會搽太陽油的市民，若同時使用避蚊胺要先塗太陽油，後再塗避蚊胺，皆因太陽油會使避蚊胺的氣溫無法散發出來。他又強調，小朋友要避免將避蚊胺塗在面部，因擔心相關物質會從肺部進入黏膜。他提到塗上避蚊胺後約有10%會進入人體，而小朋友會因此出現過敏反應，若濃度太高或吸入太多的話，會影響中樞神經，或會出現抽筋等情況。他建議，12歲以下小朋友不要使用濃度高於10%的避蚊胺產品。

光變化可刺激蚊子 晚上睡覺時要關燈

關日華表示，蚊隻在日出後兩小時，以及日落前兩小時最活躍，若可在這些時段避免到戶外多蚊的地方會較好。至於在室內開空調、沒有開窗，是否便代表安全？他指，據他所知「蚊本身都鐘意嘆冷氣，你開咗冷氣嘅話，唔影響佢哋唔入嚟你間房間」。他又提到，光的變化可刺激蚊子的活躍程度，故建議晚上就寢時候要關燈，「即係佢唔會話感受到啲光嘅變化，然後刺激佢哋去咬我哋」。