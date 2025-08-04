基孔肯雅熱｜科學委員會：再有輸入個案風險相當高 或致本地傳播
撰文：賴卓盈
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衞生署衞生防護中心轄下的傳病媒介疾病科學委員會（科學委員會）今（4日）召開會議，檢視基孔肯雅熱近期的流行病學資料及本港的相應防控策略。委員會指，由於在夏季期間氣溫及雨量上升，本港蚊患情況可能會加劇，加上市民在暑假會較頻繁前往蚊傳疾病流行的地區，因此再出現輸入個案的風險相當高，並有引致本地傳播的潛在風險。
廣東佛山市已錄得超過7000宗個案
科學委員會指，截至今年6月初，全球14個國家或地區共錄得超過22萬宗個案，當中約80宗為死亡個案。基孔肯雅熱在亞洲部分地區流行，與登革熱及寨卡病毒並存。自今年6月底起，廣東省佛山市已錄得超過7,000宗個案，絕大部分個案在順德區錄得。全部均為輕症病例，沒有嚴重或死亡個案。
委員會指，由於在夏季期間氣溫及雨量上升，本港蚊患情況可能會加劇，加上市民在暑假會較頻繁前往蚊傳疾病流行的地區，因此再出現輸入個案的風險相當高，並有引致本地傳播的潛在風險。
委員會認同政府持續相應防控措施，包括透過粵港澳三地傳染病通報機制，以了解基孔肯雅熱的最新情況；提升本地檢測能力；重點關注高風險地點作跟進，及探討控制蚊患方法的最新發展等等。
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