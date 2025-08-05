黑雨打工仔促發「極端情況」全日停工　陳國基籲僱主情理兼備處理

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】今日持續大暴雨，多區水浸，天文台兩度發出黑色暴雨警告信號，而黑雨至少維持至下午3時，不少打工仔湧到天文台Facebook質疑為何未有發出「極端情況」，讓全日停工停課。



政務司司長陳國基中午在Facebook發文，每當黑色暴雨警告生效，政府會立即啟動緊急事故監察及支援中心，他今早到了中心視察，聽取司局長們及部門同事匯報最新的暴雨情況及各項應變安排。



陳國基形容政府嚴陣以待，但在暴雨過後，不同地區的市面和道路情況都會有所不同，他呼籲僱主盡量採取情理兼備的方式，以僱員的人身安全為優先考慮，彈性處理工作安排。



政務司司長陳國基（中）8月5日到緊急事故監察及支援中心視察，聽取司局長匯報最新的暴雨情況及各項應變安排。（陳國基Facebook）

政務司司長陳國基（中）8月5日到緊急事故監察及支援中心視察，聽取司局長匯報最新的暴雨情況及各項應變安排。（陳國基Facebook）

貼文沒提及「應對極端天氣督導委員會」

今次黑雨，多區嚴重水浸，雖然天文台在清晨上班時間前已發黑雨，但當時不少打工仔仍希望盡快得悉是否全日停工，並問政府今次有否召開「應對極端天氣督導委員會」部署。

陳國基：每當黑雨政府立即啟動緊急事故監察及支援中心

早前曾主持「應對極端天氣督導委員會」的陳國基到近中午在Facebook貼文指，政府一直有一套完整應變部署機制去應對惡劣天氣，每當黑雨警告生效，政府會立即啟動緊急事故監察及支援中心，由各相關部門的首長級人員實時密切監察全港市面的情況，迅速作出協調應變及行動。

陳國基指，他今早到了中心視察，聽取司局長及部門同事匯報最新暴雨情況及各項應變安排，陳國基指，可幸的是，今次暴雨期間只有零星市民受傷報告。

陳國基籲僱主以僱員人身安全為優先考慮

陳國基稱，雖然天文台已宣布黑色暴雨警告至少維持至今日下午三時，但在暴雨過後，不同地區的市面和道路情況都會有所不同，他呼籲僱主盡量採取情理兼備的方式，以僱員的人身安全為優先考慮，彈性處理工作安排。

民政事務總署8月5日中午指，沙田下城門水塘水位已達到警戒線。（民政事務總署Facebook）

黑色暴雨警告信號現正生效，本港各區都有大雨，部分地區有水浸情況。（梁鵬威攝）

黑色暴雨警告信號現正生效，本港各區都有大雨，部分地區有水浸情況。（梁鵬威攝）

黑色暴雨警告信號現正生效，本港各區都有大雨，部分地區有水浸情況。（梁鵬威攝）