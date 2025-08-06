侵入性腦膜炎雙球菌｜57歲男家中暈倒入院　化驗呈陽性　情況危殆

衞生署衞生防護中心今日（６日）公布一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。患者為一名57歲男子，他於7月31日在家中暈倒，同日經救護車送往明愛醫院急症室，並留院治療，翌日被轉送至廣華醫院。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎，病人現時情況危殆。



患者7月31日在家中暈倒，同日經救護車送往明愛醫院急症室。（資料圖片／黃浩謙攝）

廣華醫院化驗病人腦脊液樣本，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。（資料圖片）

衞生防護中心表示，初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者至今沒有出現病徵，中心已向其密切接觸者派發預防性藥物並繼續進行調查。侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病，截至今日，中心今年共錄得八宗個案。

衞生防護中心表示，今年暫錄得八宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。（資料圖片）

中心提醒市民時刻注意個人和環境衞生，以減低被傳染這種嚴重疾病的風險。腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。