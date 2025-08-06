綠置居2024截止申請｜輪公屋7年今獲綠表資格　最後10分鐘交表

新一期「綠置居2024」的申請今晚（6日）7時截止，今期將以六折推售九龍灣宏緻苑共2,576伙新單位，售價介乎115萬元至349萬元。有正輪候公屋的市民今日下午才獲綠表資格證明書，傍晚6時50分「壓線」趕到觀塘綠置居銷售小組遞交申請。



綠置居2024在8月6日晚上7時截止申請，同日才獲綠表資格證明書的楊女士，夜晚6時50分跑入綠置居銷售小組「壓線」遞交申請。（夏家朗攝）

綠置居2024在8月6日晚上7時截止申請，同日才獲綠表資格證明書的楊女士夜晚6時50分跑入綠置居銷售小組交申請表，她希望可抽到約300平方呎的單位與兒子居住。（夏家朗攝）

綠置居2024在8月6日晚上7時截止申請，有合資格市民趕在最後兩三小時到觀塘綠置居銷售小組遞交申請表。（夏家朗攝)

「壓線」交表楊女士：希望成功有個居住嘅地方啦

輪候公屋約七八年的楊女士今日才獲綠表資格證明書，夜晚6時50分跑入綠置居銷售小組「壓線」遞交申請，她笑說：「希望成功有個居住嘅地方啦！」

她現與19歲的兒子租住一間新界的村屋，月租超過6,000元。她希望可抽到約300平方呎的單位，「太大又負擔唔到，希望細細哋啦。」

綠置居2024在8月6日晚上7時截止申請，有合資格市民趕在最後兩三小時到觀塘綠置居銷售小組遞交申請表。今期以六折推售九龍灣宏緻苑共2,576伙新單位。（夏家朗攝)

綠置居2024在8月6日晚上7時截止申請，有合資格市民趕在最後兩三小時到觀塘綠置居銷售小組遞交申請表。（夏家朗攝)

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今獲通知通過綠表資格即申請：有安定居所 小朋友開心長大

輪候公屋逾8年的曾女士，同樣今早才獲通知通過綠表資格，下午3時取得綠表資格證明書，最終於5時半成功交表，「（交表後）成個人即刻輕鬆晒。」

曾女士與丈夫育有3名子女，一家人靠丈夫2萬元月薪生活。他們現以5,000元月租居於牛頭角過渡性房屋，她認為租金不便宜，因此「寧願努力啲，有安定居所，居住環境好啲，小朋友先可以開心長大。」她說若成功抽中，她也會開始工作，夫妻一起努力供樓。

綠置居2024在8月6日晚上7時截止申請，輪候公屋逾8年的曾女士早上才獲通知通過綠表資格，下午3時取得綠表資格證明書，最終於5時半成功交表。（夏家朗攝)

曾女士若成功抽中，她也會開始工作，夫妻一起努力供樓。（夏家朗攝）

綠置居2024在8月6日晚上7時截止申請，觀塘綠置居銷售小組工作人員之後「封箱」並推走。（夏家朗攝)

綠置居2024在8月6日晚上7時截止申請，觀塘綠置居銷售小組工作人員之後「封箱」並推走。（夏家朗攝)

屢抽屢失敗多獲一個號碼：料仍需慢慢等

現居於大圍公屋的馬先生6時半到場更改申請人姓名，他現與父母同住，希望購入月350平方呎的鑽石山啟鑽苑單位給父母養老。他前年起每年申請綠置居，均未能抽中，今年獲額外號碼。他指對成功抽中沒太大期望，預料仍需「慢慢等（抽中）。」

現居於大圍公屋的馬先生6時半到場更改申請人。（夏家朗攝）

宏緻苑28%單位面積450平方呎以上

今期綠置居將以六折推售九龍灣宏緻苑共2,576伙新單位，實用面積介乎約193至466平方呎，售價介乎115萬元至349萬元，其中450平方呎以上單位佔28%。除此之外，今期亦會推售早前兩期綠置居重售單位、新一批租者置其屋計劃回收單位，包括鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑以及粉嶺清濤苑。