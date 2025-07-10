綠置居銷售展覽今起開放　何永賢：首期雜費等最平20萬元可上車

房委會宣布「綠置居2024」 下周四（17日）起接受合資格綠表人士申請，為期3個星期。房屋局局長何永賢周三（9日）表示，為方便市民更好地了解資訊，觀塘綠置居售樓處準備好「綠置居2024」銷售展覽，公眾可於今日（10日）起至申請期結束期間，在每日早上8時至下午7時的開放時間內到場參觀。



觀塘綠置居售樓處的「綠置居2024」銷售展覽7月10日起開放，房屋局局長何永賢早前到場了解籌備工作，參觀項目模型。（何永賢Facebook圖片）

「綠置居2024」 將會推售九龍灣宏緻苑合共2,576個新單位、「綠置居2020／21」和「綠置居2022」首次推售的重售綠置居單位，以及新一批租者置其屋計劃回收單位。

展示計算置業成本例子 提供道具供置業者打卡

何永賢在社交平台表示，她和房屋局常秘李佩詩（Charmaine）一行同事，早前到綠置居售樓處了解同事的籌備工作，售樓處內有項目資料和模型，還計算了置業成本的例子，讓市民家更直接了解項目內容，以及對比自己的負擔能力。她也現場體驗了整個售樓過程的每一步驟，感受到每一個環節，同事都有用心安排、井井有條。成功置業的朋友屆時還可以拿起道具打卡，拍照記錄這喜悅時刻。

何永賢：單位平均售價約247萬元 最小單位約128萬元

何永賢表示，房委會一直致力完善房屋階梯，幫助經濟能力較佳人士上進上流。是次宏緻苑提供的單位，實用面積介乎約193平方呎至約466平方呎，以單位平均售價為約247萬元計算，連同首期、裝修費、律師費和雜費，約37萬元就可「上車」。假設買家按揭貸款95%，還款年期為30年，按揭利率假設為3.5%，每月按揭還款約為10,500元；若以面積最小的單位戶型計算，平均售價僅約128萬元，約20萬元就可「上車」，每月按揭還款則為約5,500元。只要好好規劃，機會來臨時一定可以實現置業目標。

未來5年約56,500個資助出售單位落成

她又稱，回顧整體數據，在2016年至2021年間，每個居屋銷售計劃平均只推售約4,200個單位，超額認購倍數平均高達約43倍。今屆特區政府非常有決心解決香港的房屋問題，因此在未來5年（即2025/26至2029/30年度），除了公屋／綠置居單位外，房委會和房協將會有約56,500個資助出售單位落成，即每年平均約11,000個單位，是本屆政府上任前的2.6倍。

除了到觀塘的綠置居售樓處，公眾亦可於明日起在辦公時間內到樂富房委會客戶服務中心、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處、房協轄下各出租屋邨辦事處及各區民政諮詢中心索取申請表、申請須知及售樓資料簡介／單張的印刷本。此外，公眾亦可上網瀏覽或下載。