宏緻苑申請．綠置居2024｜2576伙今起申請　入場費、申請方法一覽

房委會「綠置居2024」今日（17日）起接受合資格綠表人士申請，為期三個星期。今期將以六折推售九龍灣宏緻苑共2,576伙新單位，實用面積介乎約193至466平方呎，售價介乎115萬元至349萬元，其中450呎以上單位佔28%。除此之外，今期亦會推售早前兩期綠置居重售單位、新一批租者置其屋計劃回收單位。「綠置居2024」入場費、申請資格及流程一文看清。



綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

綠置居2024｜項目資料

．新推出項目：宏緻苑

．重售項目：啟鑽苑、高宏苑、錦柏苑、清濤苑

綠置居2024｜宏緻苑基本資訊

．位置：九龍灣宏照道（啟業邨側）

．座數：3座

．單位：2576伙

．實用面積：193至466平方呎

．預計關鍵日期：2026年5月31日

綠置居2024｜宏緻苑售價

．市價六折發售

．115萬至349萬元

綠置居2024｜申請資格

．房委會轄下公屋的住戶；

．房協轄下甲類出租屋邨，或年長者居住單位的住戶；

．持有由房屋署或市區重建局發出有效《綠表資格證明書 – 祇適用於出售綠表置居計劃單位》的人士；

．房委會「長者租金津貼計劃」的受惠者，而受惠者及其家庭成員並無違反租金津貼協議內的任何條款。

綠置居2024只有九龍灣宏緻苑一個新屋苑，共有2,576個單位。（政府新聞處圖片）

綠置居2024｜申請日期

．2025年7月17日上午8時至2025年8月6日晚上7時

綠置居2024｜申請方法

．費用：290元（根據往年經驗）

．網上申請：申請者須以有效的信用卡（可由申請者或其他人持有，VISA、MasterCard、JCB或UnionPay銀聯），或以「轉數快」即時繳付申請費。

．紙本申請：如郵寄／親身遞交申請表，申請者須以劃線支票（可由申請者或其他人簽發）或銀行本票繳付申請費。支票或銀行本票抬頭請書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的香港身份證號碼及聯絡電話。便利店付款、期票、現金、禮券、匯票及電子支票，恕不接受。

．申請費一經繳付，概不退還，亦不能轉讓。如用以繳付申請費的支票／銀行本票因任何原因未能兌現，有關申請會被自動取消。

綠置居2024只有九龍灣宏緻苑一個新屋苑，共有2,576個單位。（政府新聞處圖片）

綠置居2024｜重要時間表

時間 / 申請程序

．2025年7月17日上午8時至8月6日晚上7時 / 接受申請

．2025年第三或第四季 / 攪珠

．2025年第四季 / 揀樓

綠置居2024只有九龍灣宏緻苑一個新屋苑，圖示宏緻苑A座一樓至39樓21號單位的模型，仍屬開門見廁設計。（政府新聞處圖片）

綠置居2024只有九龍灣宏緻苑一個新屋苑，圖示宏緻苑B座三樓至37樓三號單位的模型，仍屬開門見廁設計。（政府新聞處圖片）

綠置居2024｜揀樓優先次序

彩虹邨及華富邨受重建影響住戶優先揀樓

今期綠置居將預留1,050伙予參加「家有長者優先選樓計劃」和「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者，另有250伙預留予一人申請者。另外，受房委會公屋清拆計劃影響的租戶，即彩虹邨碧海樓、金碧樓和丹鳳樓、華富邨華安樓和華樂樓的租戶，可較其他申請者優先選樓。