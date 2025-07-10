宏緻苑綠置居7.17申請　4人家庭曾棄購小單位　望抽最大466呎單位

房委會「綠置居2024」下周四（17日）起接受合資格綠表人士申請，為期3個星期。觀塘綠置居售樓處銷售展覽今日（10日）起開放，供市民索取申請表及售樓資料等。



觀塘售樓處今早人流稀少，有50多歲的女士心儀九龍灣宏緻苑，希望抽到實用面積最大約466平方呎的單位，與丈夫及子女居住。她說早前她和家人曾參與「家有長者優先選樓計劃」，但單位呎數只有100多呎，於是放棄。



觀塘綠置居售樓處「綠置居2024」銷售展覽今日（10日）開始開放，市民可到場索取申請表、申請須知及售樓資料／單張的印刷本。(夏家朗攝)

九龍灣宏緻苑推2,576個單位

「綠置居2024」推售九龍灣宏緻苑合共2,576個新單位、「綠置居2020／21」和「綠置居2022」的重售單位，以及新一批租者置其屋計劃回收單位。

其中宏緻苑單位實用面積介乎約193平方呎至約466平方呎，以單位平均售價約247萬元計算，連同首期、裝修費、律師費和雜費，約37萬元即可「上車」。 屋苑位於九龍灣宏照道的宏緻苑，鄰近麗晶花園、彩虹邨及坪石邨，步行往港鐵彩虹站及啟德站需約5至10分鐘。

觀塘綠置居售樓處「綠置居2024」銷售展覽今日（10日）開始開放，市民可到場索取申請表、申請須知及售樓資料／單張的印刷本。(夏家朗攝)

5旬婦欲選九龍灣宏緻苑大單位

觀塘售樓處今早人流稀少，僅得數名市民到場取表及觀看展覽。其中一名50多歲的女士租住公屋逾20年，現時與丈夫及子女住在牛頭角樂華邨。她心儀九龍灣宏緻苑，認為位置較為方便，又希望抽到最大實用面積約466平方呎的單位，可3至4人一同居住。她表示早前和家人曾參與「家有長者優先選樓計劃」，但可選的單位僅得100多平方呎，未能抽到最大的單位，於是放棄。

除了到觀塘綠置居售樓處，公眾亦可在辦公時間內到樂富房委會客戶服務中心、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處、房協轄下各出租屋邨辦事處及各區民政諮詢中心索取申請表、申請須知及售樓資料簡介／單張的印刷本。此外，公眾亦可上網瀏覽或下載。