【校園天地】突破空間界限　疫情下關顧學生的興趣培養及情緒支援

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-02-05 16:17

革新教學範式，網上「啟發潛能」

疫情下，樂善堂梁黃蕙芳紀念學校除了繼續推行網上教學外，亦重視學生五育均衡的發展，除了體育課，老師亦額外在網上分享在家中做運動的小貼士，更將原先計劃推出的啟發潛能課程以網上形式進行。啟發潛能課程旨在透過有系統的多元智能探索活動，讓學生在六年小學生涯中體驗不同的多元智能學習經驗，發掘個人興趣和潛能。校方為各級設定不同的學習主題，並安排相應的活動給學生參加。以小一為例，主題是肢體動覺智能，活動包括跳繩、籃球、田徑和魔術；小二級主題是空間智能，活動包括創意畫、立體模型創作、黏土繪藝和馬賽克拼圖。學生輪流參與這些活動，培養興趣。校方更會從中挑選有潛質的學生接受課後小組拔尖訓練，進一步發揮潛能，甚至推薦他們參與校外培訓及比賽。

網上啟發潛能課--視藝（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片）

3C_張晞宇(網上視藝作品)（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片）

疫情下我們先以美術、音樂和魔術活動為試點，學生通過ZOOM系統一同上課，觀看老師或校外導師的示範，從旁學習，再自行嘗試和創作。網上教學雖然未能如實體課堂般，讓學生可以得到老師的親身指導，但好處是他們可以通過鏡頭一同展示自己的作品和學習成果，課堂投入感和參與度更高。另外，由於系統設有攝錄功能，老師可以同步記錄示範過程，方便學生在課後隨時重溫，掌握當中技巧與竅門。（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片）

同學於啟發潛能課中視藝作品，每幅都是他們的精心傑作。（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片）

全方位學生情緒支援，照顧孩子身心靈發展

為加強聯繫家長，了解學生家中的狀況，樂善堂梁黃蕙芳紀念學校在停課期間向各級班主任派發一部智能手機，方便班主任與家長聯絡。班主任每周透過電話或社交程式聯繫家長，了解學生在家中情況，如學習進度、情緒變化，以至跟家人的相處。如有需要，提供輔導和支援。

除了陽光電話，我們亦通過學校的社交媒體專頁跟學生和家長接觸，定期發放不同資訊。在停課初期主要介紹抗疫小知識，同時提供親子遊戲，讓學生居家抗疫期間跟父母一起遊玩，促進親子關係。隨着停課日子漸久，學生開始想念學校和老師，校方特別製作短片，介紹校內最新情況，如學校翻新工程的進度、校內新建的3D立體璧畫，以及新成員－盾臂龜；部分老師更粉墨登場拍攝打氣短片，跟學生分享勉勵說話，送上關懷與慰問。另外，學校又發起心意咭活動，鼓勵學生撰寫或繪畫心意咭，贈送給身邊的人，感謝他們在疫情期間所付出的努力和貢獻，將愛心推己及人，發放正能量。

經過長時間停課，許校長擔心學生重返校園後的適應問題，特別是情緒方面，不少學生因為擔心外出時受感染產生負面情緒。為此，校方特別額外增聘三位輔導員，在復課初期為學生提供情緒輔導和支援。另外，校方安排老師到不同班級表演魔術，以及舉辦打氣活動，營造歡樂氣氛，讓學生以輕鬆愉快心情重投校園生活。

（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

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