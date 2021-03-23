城大斥5億推創業計劃　目標3年培育300間初創企業

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-23 14:44

不少初創公司均起步自學校實驗室，本港大專院校近年均重點培育校園初創。城市大學宣布推出「HK Tech 300」創業計劃，將投放5億元，協助城大學生、校友，甚至和城大有合作的人士創業，提供高達100萬的天使投資。 香港城市大學副校長 （研究及科技）楊夢甦稱，從投資規模而言，今次計劃可謂在亞洲院校中第一未。他坦言，大學環境一般相對上保守，過往未必很積極宣傳創新創業，但現時會更為主動。

城市大學宣布推出「HK Tech 300」創業計劃，將投放5億元，協助城大學生、校友，甚至和城大有合作的人士創業，提供高達100萬的天使投資。（陳嘉慧攝）

城大推出「HK Tech 300」創新創業計劃，未來三年投放5億元，協助城大學生、校友、科研人員創業，所有參與者可參加免費體驗營、工作坊等，名額300間，而獲選團隊可得10萬元種子基。對於掌握知識產權及可行產品的團隊，更可獲得高達100萬元的天使投資，城大亦會進一步推薦初創公司申請政府及科技園公司等創業資助。

楊夢甦稱，從投資規模而言，今次計劃可謂在亞洲院校中第一。（陳嘉慧攝）

校方：資金主要來自基金和籌款

楊夢甦稱，從投資規模而言，今次計劃可謂在亞洲院校中第一，目標是為香港年輕人創造機會之餘，亦藉此將城大的多

科研成果轉化，回饋社會。楊表示，計劃的資金來源主要是城大的基金和過往籌款。

對於多所院校都已推出創業支援計劃，城大起步是否較慢，楊坦言大學環境一般相對上保守，過往未必很積極宣傳創新創業，現時會更為主動。他強調，城大一直支持學生創業，過去數年協助學生成立50多間初創公司，而為提供更多創業空間，城大計劃於金鐘設立佔地2萬平方尺的創新創業中心，方便參加者與業界交流。

城大畢業生顏煒彤（右）因深感家人受聽障之苦，於是伙拍師妹謝文蔚，一同研發聲紋辨別手環。（陳嘉慧攝）

工程系畢業生參與計劃 冀獲得商業培訓及擴濶人脈

城大畢業生顏煒彤，因深感家人受聽障之苦，理解到聽障人士因不欲被標籤，未必想佩戴助聽器，於是伙拍師妹謝文蔚，一同研發聲紋辨別手環。

顏煒彤表示，聽力問題人士一般說話聲量較大，手環的聲紋辨別功能，可認出佩戴者的聲音，若聲量開始提高，便會震動提醒佩戴者。此外，手環亦有語音識別功能，如他人呼喚佩戴者，手環亦會震動提示。顏說，未來亦會加入語音文字轉錄功能，將長篇講話變成文本，希望將手環發展成傷健人士皆可使的智能飾物。

顏說，雖然團隊2019年已開始創業，但現時公司規模仍較小，而自己工程系背景未必有太多商業知識，希望參加「HK Tech 300」計劃，接受更具系統的培訓，同時可擴闊人脈，包括接觸其他初創企業、投資者和廠方，以及招攬科技人才加入。