健身室憂變群組爆發　疫情改變全球消閒運動業?

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-03-15 19:35

香港西營盤健身中心URSUS Fitness爆發疫情，成為最新的大型感染群組。放眼全球，不少國家的健身行業同樣偶有爆疫情況，加上不時被勒令停業，業界深受影響。 據國際健身、球類及運動會協會的數字，全球一成五的健身中心於疫情期間結業，損失超過150億美元（約1,164億港元）及流失近50萬個職位。另一方面，不少人在這段期間為保持健康身心，選擇戶外運動、虛擬健身、宅健身等替代活動。在疫情過後，健身行業能保以往增長勢頭？

全球疫情下，多國健身行業自去年疫情以來大部份時間都得關閉。以往，每年一月是業界業務增長的主要月份，不少人因在聖誕、新年等節日「增磅」不少，因此前往健身室鍛鍊，往往為行業帶來逾一成的盈利增長。然而，不少業界憂慮傳播風險，恐開業將導致更廣泛的封城措施，唯有忍痛停業或大幅限制人數。

另一方面，健身室由於存在三大高風險因素，包括會用手接觸健身器材；共用儲物櫃、淋浴等設施；病毒經空氣傳播，健身人士普遍會除下口罩。加上，目前多國對健身室採較嚴格限制，如人數、戴口罩等防疫措施，令不少有健身習慣的人士卻步，暫時避免前往。

健身室因共用設施，故是疫情爆發的高危場所之一。(Getty)

早前，美國芝加哥的健身室也曾是疫情爆發的主要場所之一，去年9月更發生過十多個健身室爆發群組。其中一個群組，81名參與同一高強度運動課程的人中多達55人確診。美國運動醫學教授Keri Denay表示：「疫情期間，在室內設施進行鍛煉，尤其是進行高強度活動是個巨大風險。」也有專家認為，在通風不良的封閉環境下，即使有6呎的社交距離也不足以減低傳播風險，長時間持續急速呼吸也會增加氣溶膠傳播病毒的風險。

雖然當地業界如今能夠重開，惟建議顧客和健身室職員，在任何時候均需佩戴口罩。美國疾病預防控制中心（CDC）亦建議，健身室採取各種減輕感染的措施，包括為健身設備進行更多的清潔和分隔，也應在各種器械旁邊增設搓手液，當然少不了要求佩戴口罩和限制入場人數等措施。

不過，有健身室老闆坦言即使能夠重開，人流和防疫限制也使得店舖難以收支平衡，因健身室基本開支不少，如租金、職員、教練的工資，消毒防疫工作也導致額外的開支。因此也有健身室轉攻網絡，經營健康和減肥服務。美國健身室老闆Sterling Wise表示：「疫情教曉我一件事，就是業務方面需要多元化收入來源。」疫情下，他兼營營養品公司，提供蛋白質飲品、補充劑、服飾等商品，幫補生計。

健身室不再是「唯一」選擇？

現年44歲的美國人Ron Gumucio和太太原本也經常前往健身室，惟疫情關係現時選擇避免前往。他們最終購買了健身單車，成為近期「宅健身」潮流的一份子。此外，近期他本人還迷上「廉價健身」，每日在社區內緩步跑，又購買了便宜的訓練阻力帶作力量訓練，還會善用公園內的攀爬架作引體上升等練習。

疫下教練：YouTube與跑步APP

疫情下，世界各地不少同樣有健身習慣的人士在尋求健身樂趣的同時，重新思考相關活動所涉及的衛生風險和成本開支。全球有逾100萬人購買了跑步機和健身單車的在家課程。與此同時，許多人也在回歸低成本的健身運動，戶外運動、虛擬健身、宅健身大行其道。

根據美國運動醫學學院的研究，徒手訓練和戶外訓練均屬今年五大主要健身趨勢之內。YouTube如今成為不少人的健身導師，這促使體育零售商增加了啞鈴和瑜伽墊等設備的銷量。此外，跑步程式Runkeeper去年春季的全球註冊量也增長了252%之多。以上的戶外健身、宅健身成為疫情下不少國家的新趨勢，尤其是疫情相對嚴重的歐美國家。

疫情下，健身中心也轉攻網上授課。(Getty)

美國運動委員會主席兼首席科學家Cedric Bryant認為，健身行業的變革將會在疫後持續。他估計，兩成在疫情前有健身習慣的美國人會回歸健身室，但其他更簡單的健身方法如跑步、踏單車、瑜伽和遠足等將變得更流行。此外，網上健身課程相比價格高昂的健身室也更具吸引力。他預期：

人們將重返健身室，但他們也希望將傳統練習融合在一起，當世界回復正常，我們或許會發現健身室其實可以是任何地方。

至於疫情相對受控的國家如中國內地、澳洲、紐西蘭等，類似的趨勢其實也能見到。雖然這些地區的健身中心或許關門的日子較短，惟因業界的開支不少，突如其來的疫情仍無可避免為他們帶來重大衝擊。如有內地健身室老闆表示，去年疫情下1月至4月均沒有營業，惟員工工資、房租、社保等依然照常，對公司經營影響很大，最終被迫結業。

疫情過後，健身人士總會回到健身室，唯健身室也許不再是唯一選擇。(Getty)

的確，雖然如中國健身業的增長勢頭未有受疫情阻擋下來，預計未來數年的年複合增長率仍高達35.5%，今年全年預計則達404億元人民幣。但疫情影響下，不少健身中心也選擇延遲開業，部份則開啟網上教學服務，這不僅保持客戶忠誠度，也一定程度開發新潛在市場，包括「宅健身」等。這些也證明健身市場雖沒有負面影響，但其結構多少出現轉變，只是不知道發展趨勢能否如疫前強勁。

誠然，疫情是健身行業當下的重要「寒暑」指標之一，大流行尚未結束，不少有健身習慣的人經已意識到，花費不菲的健身室不再是他們的唯一選項。更廉價、更具彈性的虛擬健身、宅健身等選項，日後也許會繼續影響健身行業的發展。