國際馬聯年會圓滿結束　時隔27年重臨香港　全球73地代表參加

國際馬術聯合會（Fédération Équestre Internationale，簡稱國際馬聯）2025年度大會上周五（11月7日）在香港圓滿結束，吸引全球73個國家及地區的馬術總會及13個持份組織、共267人參與。國際馬聯年度大會負責全球馬術運動的整體方向、發展和管理，每年選址不同地方舉行，今年是相隔27年再度重臨香港，並由香港賽馬會與中國香港馬術總會攜手合辦。



香港賽馬會副主席兼中國香港馬術總會會長黃嘉純表示，今次國際馬聯年會為業界提供機會，評估全球馬術運動發展的現況，並制定未來發展藍圖。（香港賽馬會圖片）

黃嘉純：提供機會制定全球馬術運動發展藍圖

香港賽馬會副主席兼中國香港馬術總會會長黃嘉純於大會致辭時表示，今次大會正好為業界提供機會，評估全球馬術運動發展的現況，並制定未來發展藍圖。香港的馬術及賽馬界已準備好全力支持，將與內地夥伴維持良好的合作關係，並攜手在內地促進馬運動發展。

政務司副司長卓永興（中）、馬會副主席兼中國香港馬術總會會長黃嘉純（左二）、馬會行政總裁應家柏（右二）、國際馬術聯合會會長Ingmar De Vos（右三）及總幹事Sabrina Ibáñez（左三）、馬會賽馬事務執行總監夏定安（右一），及馬會馬術事務主管龐雅雯（左一）在國際馬聯頒獎典禮上合照。（香港賽馬會圖片）

政務司副司長卓永興（中）、馬會副主席兼中國香港馬術總會會長黃嘉純（右二）、馬會行政總裁應家柏（右一）、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆（左二）及義務副秘書長楊祖賜（左一），在國際馬聯頒獎典禮上合照。（香港賽馬會圖片）

大會宣布明年起推電子馬匹護照 促進跨境流動

會議的重要議題之一是宣布推出全新的電子馬匹護照（Digital Horse Passport）。該系統2026年分階段實施，旨在提升馬匹管理效率、加強生物安全標準，並促進馬匹的跨境流動。電子馬匹護照將整合馬匹身份、健康紀錄、疫苗接種、通行文件，以及微芯片掃描等數據，為馬主、運動員、獸醫和賽事官員提供全面的管理工具。

馬匹護照項目由國際馬聯與世界動物衛生組織（WOAH）合作開發，國際馬聯獸醫總監Göran Akerström表示：「電子馬匹護照是馬術運動的一個重要里程碑，不僅提升了物流管理和生物安全，還進一步鞏固了馬術運動的誠信與馬匹福利。」

上海市體育發展基金會「人馬一心」的馬房管理挑戰賽專案，榮獲2025年國際馬聯「激勵獎」，並由同時擔任馬會內地馬術大使的華天（右一）出任項目大使。（香港賽馬會圖片）

頒獎典禮表彰全球馬術界傑出人物及團隊

此外，11月7日晚，大會重頭戲之一的國際馬聯頒獎典禮（FEI Awards Gala） 在香港隆重舉行，表彰來自全球馬術界的傑出人物及團隊。政務司副司長卓永興、黃嘉純及馬會行政總裁應家柏出席。

其中，上海市體育發展基金會「人馬一心」的馬房管理挑戰賽專案榮獲2025年國際馬聯「激勵獎」（FEI Inspire Award）。此外，浪琴國際馬聯新星獎（Longines FEI Rising Star Award） 頒發予愛爾蘭的Tom Wachman；而比利時的Justin Verboomen憑藉2025賽季的傑出成績，獲得Peden Bloodstock國際馬聯最佳運動員獎（Peden Bloodstock FEI Best Athlete Award）；比利時的Sanne Melsen則榮獲Cavalor國際馬聯最佳馬伕獎（Cavalor FEI Best Groom Award）。