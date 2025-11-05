國際馬術聯合會年度大會重臨香港　廖長江：從化馬場辦世界級賽事

2025國際馬術聯合會（Fédération Équestre Internationale）年度大會本月4日至7日在香港舉行，是大會相隔27年再度重臨香港。馬會今晚 ( 5日）款待與會嘉賓代表。馬會主席廖長江致辭時表示，馬會與香港馬術總會均在全球馬運動擁有領先地位，隨着廣東從化馬場將於明年10月起舉辦世界級賽事，將提升馬會在這方面的能力，擴大其發展空間，成為馬會在內地推廣各類馬術運動的跳板。



國際馬術聯合會年度大會代表團於跑馬地馬場欣賞「快活星期三」賽馬。（馬會提供圖片）

馬會主席廖長江表示，2025國際馬術聯合會年度大會將連結全球馬術社群，並展示香港作為國際樞紐的實力。（馬會提供圖片）

馬會表示，國際馬聯年度大會負責全球馬術運動的整體方向、發展和管理，大會每年選址在不同地方舉行，今年馬會夥香港馬術總會攜手在香港合辦2025國際馬術聯合會大會。馬會今晚在跑馬地馬場舉行歡迎晚宴，款待與會嘉賓代表，為本年度大會正式揭開序幕，同時向他們展現賽馬運動及馬場娛樂的獨有魅力。

馬會主席廖長江致辭時表示，榮幸大會選擇香港作為今年大會的主辦地，他指馬會與香港馬術總會均在全球馬運動擁有領先地位，在過去50年，馬會透過成立三間公眾騎術學校在社區推廣馬術，並與總會合作在精英層面全力支持香港馬術隊。

廖長江表示，馬會亦擁有合辦大型馬術賽事的豐富經驗，同時在從化建設了先進的訓練和賽馬設施。他指隨着從化馬場將於明年10月起舉辦世界級賽事，「這不但是馬運動發展的重要里程碑，亦將提升我們在這方面的能力，擴大其發展空間，成為馬會在內地推廣各類馬術運動的跳板。」

馬會主席廖長江（左二）、副主席兼中國香港馬術總會會長黃嘉純（左一）、行政總裁應家柏（右二）、國際馬術聯合會會長Ingmar De Vos（左三）及馬會賽馬事務執行總監夏定安（右一），出席於跑馬地馬場舉行的2025國際馬術聯合會年度大會歡迎晚宴。（馬會提供圖片）

在2025國際馬術聯合會年度大會歡迎晚宴上，馬會主席廖長江（左三）、副主席兼中國香港馬術總會會長黃嘉純（左一）、行政總裁應家柏（右二）與國際馬術聯合會會長Ingmar De Vos（左二）及馬會賽馬事務執行總監夏定安（右一）合照。（馬會提供圖片）

出席歡迎晚宴的嘉賓包括國際馬術聯合會會長Ingmar De Vos及總幹事Sabrina Ibáñez、廖長江、馬會副主席兼香港馬術總會會長黃嘉純、馬會行政總裁應家柏，以及約240名來自逾70個國家或地區的代表、持份者和嘉賓。

馬會表示，該會是愛國愛港的世界級體育及娛樂機構，一直支持國家舉辦大型綜合運動會，包括為北京2008年奧運會及殘奧會馬術比賽興建比賽場地，並提供獸醫服務的支援。其後，馬會又為廣州2010年亞運會及第19屆杭州亞運會的馬術項目，提供不同領域的技術支援。

今年的十五運會以及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，馬會撥款逾5億港元支持香港及廣東賽區賽事，是香港賽區的唯一「合作伙伴」機構。廣東賽區方面，馬會將憑著舉辦馬匹運動賽事的豐富經驗，為十五運會馬術賽事提供技術支援。馬會馬術專家團隊為賽事提供支援服務及設備等，以確保賽事達到專業及高水準。