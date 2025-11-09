全運會｜羅淑佩祝賀李思穎單車賽金牌：足證港運動員能與強手較量
撰文：韋景全
出版：更新：
全運會女子公路自行車個人賽今早（9日)舉行，港將李思穎以3小時19分54秒奪冠，成功衛冕項目金牌，文化體育及旅遊局局長羅淑佩祝賀李思穎為港隊奪得今屆全運會第二面金牌，指足證香港運動員絕對有能力與各地強手較量。
羅淑佩對李思穎能為香港在十五運會中取得金牌，感到十分興奮和激動，「這是思穎繼上屆全國運動會奪金後再次為港爭光，足證香港運動員絕對有能力在高水平比賽項目中與各地強手一較高下。」
透過優秀運動員獎勵計劃 將獲馬會頒發75萬港元獎金
香港代表隊至今在十五運會帆船和自行車項目共取得兩面金牌。根據香港賽馬會贊助香港體育學院推出的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金，奪得個人金牌的運動員可獲獎金港幣75萬元，以作鼓勵。
個人項目金、銀、銅牌分別可獲75萬、37.5萬及15萬港元；團體項目金、銀、銅牌則獲150萬、75萬及30萬港元。
馬會全力支持十五運會及殘特奧會，撥款逾5億港元支持香港及廣東賽區賽事，是香港賽區的唯一「合作伙伴」機構。
