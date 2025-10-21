全運會｜馬會為馬術賽馬匹檢驗有否興奮劑　樣本要經25個不同測試

馬會撥款超過5億元支持2025全運會香港及廣東賽區賽事。馬會賽事化驗所獲國家體育總局反興奮劑中心委託，支援全運會馬術賽事的兩項反興奮劑工作，把賽事採集到的馬匹尿液及血液樣本，送到香港的馬會賽事化驗所化驗。一對馬匹的血液和尿液樣本會接受超過25個不同的測試，檢測約2,000種藥物或生物標記。全部結果必須為陰性，該樣本方可通過測試。



賽馬會賽事化驗所。（馬會提供）

馬會撥款支持義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等。

馬會同時支持廣東賽區賽事，特別為在深圳市光明區舉行的馬術賽事提供專業支援。馬會與全運會馬術賽事籌備部門緊密合作，圍繞6大範疇支援馬術賽事，包括場地設計、馬匹福利、反興奮劑、馬房管理、賽事服務保障和宣傳與社區活動。

儲存馬匹的血液和尿液樣本的冷藏庫。（馬會提供）

團隊為樣本進行檢測工序。（馬會提供）

馬會賽事化驗所獲國家體育總局反興奮劑中心委託，支援全運會馬術賽事的兩項反興奮劑工作，包括協助購買樣本採集器材套裝，及把賽事採集到的馬匹尿液及血液樣本，送到香港的馬會賽事化驗所化驗。

樣本採集套裝。（馬會提供）

馬會賽事化驗所主管何毅雯指，一對馬匹的血液和尿液樣本會接受超過25個不同的測試，檢測約2,000種藥物或生物標記。全部結果必須為陰性，該樣本方可通過測試。

她表示，化驗所現時有採用AI協助處理數據，反覆核對陰性結果。由於每對血液和尿液樣本都有約2,000項測試結果，AI可以在大量陰性結果當中，篩選出任何有可疑的樣本，再供化驗師核查。

馬會賽事化驗所採用AI協助處理數據。（馬會提供）

馬會將派出世界級獸醫和馬術專家團隊保障賽事服務

馬會亦有在其他範疇支援馬術賽事。場地設計方面，馬會組織專家團隊多次赴深圳光明國際馬術中心，重點圍繞場地設計和營運提供意見和建議。馬匹福利方面，馬會派出國際級獸醫團隊，協助日常治療以外的專業臨床獸醫服務；亦有派出專家為馬匹提供釘甲服務，無償借出釘甲設備，確保馬匹能夠以最佳狀態參加比賽。

馬房管理方面，馬會就馬房建設和設置提供專業建議，支持馬房團隊組建、協助制定馬房管理計劃。賽事服務保障方面，馬會則派出世界級獸醫和馬術專家團隊，運用馬匹運動賽事方面的豐富經驗，為賽事組織提供建議。

馬會亦會與相關單位合作深入社區，開展公益體驗活動；將透過展覽、短片宣傳、派發馬術知識小冊子及互動環節，向市民介紹馬術和馬匹運動，傳遞「人馬和諧共處」的馬術運動理念。