擬引載客無人機到港　營辦中環觀塘航線　民航處稱未收申請不評論

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-23 21:39

香港推動無人車在法規及測試上遇上重重障礙，無人飛機更是難以想像。惟年初新成立的「水上飛機（香港）航空」，水上航線未聞樓梯響，就宣布有意引入載客無人機到港。 水上飛機航空創辦人之一的張敬龍指，計劃中的載客無人機服務，將可穿梭中環、觀塘商貿區及將軍澳新市鎮。即使載客無人機在港應用的相關法規尚未完善，惟公司聲聲稱有信心，可在2021年底開始試運，令香港成為全球首批引進載客無人機和運營水上飛機的城市之一。張敬龍稱，就項目已初步與民航處和海事處接洽，月底亦會見特首，之後就會入紙申請試驗牌照。 不過海事處及民航處均表示，沒有收到水上飛機及載客無人機相關服務申請，暫時未能評論。

本港現時未有就無人載客飛機，即使7公斤以下的無人機修例仍未完成。(水上飛機航空影片截圖)

水上飛機航空指，預計載客無人機的非繁忙時間單程票價可低至200元一程。張敬龍說，計劃引入的無人機為全電動，外型如7人車般大，操作原理是現時用於航拍的無人機般的放大版，可安排在傳統直升機坪升降。他指，公司計劃購入的無人機可坐兩名乘客，而現技術最多可容納6人，每架無人機飛行時速逾100公里，航程約30至50公里。

張敬龍透露，今年內會有首架載客無人機到港，製造商會協助申請試驗牌照，並嘗試取得認證。他指，現時載客無人機航線能否投入運作，最大關注是香港未有載客無人機相關法例，需要訂立法例，亦要準備充電設施及水上及無人機的機場等。他稱，公司已獲安排到特首辦見面，有信心項目可獲政府支持。

水上飛機航空早前亦公開宣布營辦水上飛機航線，被問到其申請航空營運人許可證(AOC)的進度。張聲稱，會在與特首會面後再入紙申請。而深圳富商黃楚標牽頭的「大灣區航空」，早於去年8月已申請AOC，惟至今未聞民航處批出。

港府從未提引入載客無人機

根據資料，港府現時集中就7公斤以下的無人機制定安全操作指引，限制操作高度不得超過地面以上300呎，亦限制維港一帶及機場等空域不能放飛；現時無人駕駛飛機系統，要出租或受酬都需要向民航處申請許可證。

本港現時除鐵路外，尚未有全自動駕駛的公共交通工具。現時運輸署對於汽車自動駕駛仍處測試階段，計劃在今年研究修訂法例，設定測試自動駕駛車輛所需的條件和配套措施，至於引入載客無人機更是從無提及。

民航處、海事處均未收相關申請

民航處表示，為保障航空安全，所有在香港的航空營運必須符合《1995年飛航（香港）令》（第448C章）及相關法規的要求。民航處留意到近期有公司表示有興趣在香港營運水上飛機和無人駕駛飛機。該處若收到業界的具體建議書，會根據國際標準和本地情況考慮。惟民航處並未接獲有關公司的任何申請，現階段不宜評論。

海事處表示，就香港水域設立水上飛機服務一事，海事處無收到相關申請，暫時未能評論。