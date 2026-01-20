宏福苑火災｜獨立委員會2.5就聽證會給予指示　開放400名公眾旁聽

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會早前正式展開工作，委員會今日（20日）公布於2月5日舉行指示會議，就日後聽證會安排給予指示。指示會議將開放予公眾人士旁聽，名額共約為400個，須預先網上預約，先到先得



委員會表示為更全面及從不同角度審視事故及問題，邀請公眾及團體就宏福苑起火和火勢迅速蔓延的成因、情由及相關事宜，提供資料，詳情另行公布。



就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會主席陸啟康（前排中），與委員陳健波（前排左）和歐陽伯權（前排右）早前到宏福苑視察，並聽取人員講解。（政府新聞處）

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會早前正式展開工作，委員會今日（20日）公布，將於2月5日舉行指示會議，就委員會日後進行聽證會時的安排給予指示。（資料圖片／王譯揚攝）

2.5於展城館舉行指示會議

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會將於2月5日上午10時開始，在中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多用途廳舉行指示會議，展城館地下設轉播區同步轉播供傳媒旁廳。委員會主席陸啟康法官會在指示會議上，就日後的聽證會給予指示，包括確定有意出席聽證會的人士或機構，或其法律代表；所用語言、證人供詞和文件的提交方式等；以及研究其他與聽證會有關的事宜。

指示會議以廣東話進行，設有普通話和英文即時傳譯，將不會涉及證供的陳述或盤問證人。未經委員會同意，任何人不能在會議進行期間拍照、錄音或錄影。

公眾旁聽名額400個 網上預約先到先得

指示會議將開放予公眾人士旁聽。為讓更多公眾人士能出席旁聽，會議過程會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播。公眾人士旁聽名額共約為400個，傳媒則另行安排。

有意出席者須預先網上預約，遞交登記表格，秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額，詳情將另行公布。

高等法院原訟法庭法官陸啟康擔任大埔宏福苑火災獨立委員會主席。（資料圖片/羅國輝攝）

另外，委員會指，為更全面地及從不同角度審視事故及相關問題，將邀請公眾及團體就宏福苑起火和火勢迅速蔓延的成因和情由及相關事宜，提供資料。提交資料的方式、時間、範圍等詳情將另行公布。