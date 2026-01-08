宏福苑火災｜獨立委員會3月展開聆訊　委任杜淦堃等5名代表大律師

大埔宏福苑火災獨立委員會上月成立，主席陸啟康表明會以「公開、透明、幑底」的方式進行工作。據了解，委員會將於3月展開聆訊，有如一個小法庭般運作，除了會有兩方法律代表，亦會傳召證人，包括專家作供。委員會委任5名代表律師，包括大律師公會前主席杜淦堃，他們將負責盤問證人及政府部門人員，並不代表政府利益。



12月12日，行政長官李家超今宣布委任法官陸啟康擔任宏福苑火災獨立委員會主席，委員包括陳健波及歐陽伯權。（羅國輝攝）

陸啟康任主席 承諾以「公開、透明、徹底」方式工作

11月26日發生的宏福苑火災，造成至少161人死亡，行政長官李家超在12月12日宣布成立獨立委員會，審視火災成因及相關維修工程是否存在違法行為，9個月內完成報告。委員會由高等法院原訟庭法官陸啟康擔任主席，另外兩名成為港鐵前主席歐陽伯權及行政會議成員陳健波。

陸啟康首次以委員會主席身份見傳媒時表示，他以法官的身份主導委員會工作，法官要遵守公平公正、理性分析等專業原則。他強調，委員會以公開、透明、徹底的方式進行工作，不會預設立場。

委員會網站開始運作 列明職權範圍

委員會成員曾於12月23日到火災現場視察，其網站亦已開始運作，列出職權範圍、三名委員個人資料、秘書處地址及聯絡方式，以及相關新聞公報與通告。

宏福苑火災獨立委員會網站開始運作，列出職權範圍。

目前最新公報為委任代表大律師與代表律師，在1月6日發出。委員會委任陳啟康、李澍桓、俞匡庭、李俊軒及馮天榮為代表大律師，委任羅文錦律師樓為代表律師，後者曾處理食水含鉛超標及南丫海難事件的委員會調查工作。

據了解，獨立委員會將於3月展開聆訊，將會密集開會，運作有如一個小法庭，除了有各方法律代表，亦會傳召證人，包括專家作供。律政司在聆訊過程中會代表政府部門一方，委員會委任的獨立大律師則會盤問證人及政府部門人員，並不代表政府利益。

大律師公會前主席杜淦堃獲委任為宏福苑火災獨立委員會代表大律師。（資料圖片/歐嘉樂攝）

料設公開聽證會 或分階段發布調查結果

委員會承諾在成立9個月內提交報告。據了解，考慮到這場世紀火災備受公眾關注，多方都希望盡快完成聆訊，不排除會分階段發布結果，但聆訊一定不會「求其」，而且「會在陽光下舉行」，包括設公開聽證會，不會閉門造車。