宏福苑大火｜陳健波投入獨立委員會工作 李家超批准暫停三公職
撰文：林遠航
出版：更新：
去年11月底的大埔宏福苑火災後，政府成立獨立委員會，審視事故原因及相關問題，成員包括前立法會議員陳健波。政府今日（12日）表示，陳健波日前向行政長官李家超提出，為騰出更多時間投入獨立委員會工作，請求暫停三項由行政長官委任的公職，並已獲批准。
陳健波暫停的三項公職分別為：廉政公署貪污問題諮詢委員會主席、市區重建局董事會非執行董事、授勳及非官守太平紳士遴選委員會成員。
政府指，獨立委員會要審視的範圍很廣泛，尤其有關圍標和利益相連的系統性問題，問題眾多、性質複雜，為確保獨立委員會可在九個月內完成審視並編寫報告，政府會全力配合。
政府又感謝陳健波接受任命為獨立委員會的委員，感謝他以專業和認真的態度處理獨立委員會的工作，期待他在完成獨立委員會工作後，繼續在上述公職崗位作出貢獻。
