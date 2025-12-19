宏福苑火災｜林定國：政府部門欺瞞獨立委員會　將有嚴肅法律後果

大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，行政長官李家超下令成立的獨立委員會今日召開首次會議，正式展開調查火災原因及相關問題的工作。律政司司長林定國今日亦主持會議，向十多個政策局及部門首長講解政府部門應如何配合獨立委員會的調查工作，包括準備事項及應遵循的原則。



律政司司長林定國作為政府的法律代表，主持會議向十多個決策局和部長首長講解如何配合宏福苑火災獨立委員會運作。（林定國facebook）

向部門首長講解如何配合調查

林定國在社交平台發文表示，政府成立由政務司司長領導的調查及規管工作組，統籌政府所有相關部門，協助獨立委員會的調查工作，他作為政府的法律代表，亦在下午主持會議，講解各部門應如何配合委員會運作。

林定國透露，律政司已成立專責小組，由他親自監督領導，小組由民事法律專員張錦慧率領，成員包括刑事檢控專員、法律政策專員等相關同事，負責協助政府部門向獨立委員會提供證據和資料，並解答相關法律問題。

強調政府應堅守兩大原則

林定國向所有同事強調，政府必須堅守兩大原則配合獨立委員會的調查工作：

一是主動性，所有政府部門均有責任主動協助調查，向獨立委員會提交職權範圍相關的材料，而非被動等待查詢；

二是，全面及坦誠提供資料，只要與調查範圍相關，即使資料可能對部門或個人構成負面影響，也必須如實提供。

律政司將提供準則及機制

林定國表明，任何欺騙、隱瞞或誤導行為將面臨嚴肅的法律後果。因此，各相關政策部門需熟悉並理解獨立委員會的職權範圍，從而確定應提供的資料範圍及內容，律政司稍後會提供準則及機制，協助各部門作出判斷。

獨立委員會須在9個月內提交報告，林定國指時間上相當緊迫，會上詳細討論了具體工作方式及時間表，以確保高效運作。他強調，配合相關調查是所有相關政府部門的共同責任，責無旁貸，律政司會安排足夠人手支援各部門工作。

他又表示，會立即全面檢視現行制度，針對存在的問題進行修正與改革，透過相應改善措施，確保同類不幸事件不會重演。