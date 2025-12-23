宏福苑大火｜獨立委員會到場視察　了解消防裝置、工程物料等

大埔宏福苑火災，政府早前成立獨立委員會審視事故原因及提出建議，由法官陸啟康領導，成員包括立法會議員陳健波及港鐵主席歐陽伯權。委員會今日到宏福苑，視察室內外不同地點，以進一步了解屋苑的實際環境和情況、導致火災發生及火勢迅速蔓延的原因、大廈配置的消防裝置及設備、樓宇維修工程使用的物料，以及施工安全等事宜。



大埔宏福苑火災，獨立委員會今日到宏福苑視察室內外不同地點。（政府新聞處圖片）

約40名身穿全身保護衣物的人員，抵達宏福苑。（馬耀文攝）

早上近10時，有私家車及旅遊巴進入宏福苑災場，約40名身穿全套保護衣物的人員抵達宏福苑，上午11時起，分批登上未被大火波及的宏志閣視察。相關人士於中午12時20分左右，乘搭私家車及旅遊巴離開。

委員會下午發新聞稿表示，委員會已於12月19日正式展開工作，陸啟康、陳健波、歐陽伯權今日已到大埔宏福苑視察，了解實際情況。委員會視察了宏福苑的室內外不同地點，以進一步了解屋苑的實際環境和情況、導致火災發生及火勢迅速蔓延的原因、大廈配置的消防裝置及設備、樓宇維修工程使用的物料，以及施工安全等事宜。