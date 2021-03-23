土瓜灣劉東華診所遭衞生署終止疫苗協議　一文看清四種可解約情況

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-23 21:24

土瓜灣私家醫生劉東華的診所，涉嫌指科興疫苗「聲譽不好」，揚言他自己不會接種科興疫苗，亦建議市民不應接種該疫苗，遭衞生署終止合作協議，並即時安排回收尚未使用的科興疫苗。 翻查資料發現，政府與私家診所之間的合作協議訂明，若已登記參與計劃的醫療服務提供者，若不能以專業態度去提供服務；或其任何行為會令人懷疑他的專業、能力等；或違反醫生指引等，政府都有權即時終止合作協議。 不過除終止協議外，涉事診所或有機會「有手尾跟」。協議內容亦訂明，在不同的情況下，政府有權不向該服務提供者支付資助，甚至有權要求服務提供者，交還已經支付的資助。 《香港01》正向衞生署查詢，涉事診所及醫生違反協議內哪些條款，以及政府會如何處理相關的資助。

西醫劉華東列出表格，引述科興高層賄賂內地官員的新聞，指其聲譽不好，引來抨擊，診所之後撤下表格。（何進康攝）

根據針對私家診所的疫苗接種計劃的《條款和條件（協議）》文件第7條，政府在4種情況下都有權即時終止合作協議︰

1.已登記參與計劃的醫療服務提供者不能以專業態度去提供服務； 2.服務提供者的任何行為會令人懷疑他的專業、正直、信譽，或令人懷疑他是否有能力去管理好服務、是否有能力遵行協議的責任； 3.違反醫生指引； 4.不能遵行政府部門作出的指示或協議的條文。

土瓜灣私家醫生劉東華的診所，指科興疫苗「聲譽不好」，惹建制團體抨擊。（網上圖片）

協議列明部份違反協議情況 政府可追回已支付的資助

協議亦訂明，在不同的情況下，政府有權不向該服務提供者支付資助，甚至有權要求服務提供者交還已經支付的資助。例如協議第46條列出，若服務提供者提供的資訊不完整、不準確、不真實，又或者服務提供者違反協議內容，政府是無責任向服務提供者支付資助，更有權要求服務提供者交還已經支付的資助。

西醫劉華東列出表格，引述科興高層賄賂內地官員的新聞，指其聲譽不好，引來抨擊，診所之後撤下表格。（何進康攝）

私家醫生劉東華的診所，早前遭傳媒揭發，涉自製參考表格比較兩款新冠疫苗，並指科興疫苗「聲譽不好」，復必泰疫苗則「國際聲譽良好」，揚言他自己不會接種科興疫苗，亦建議市民不應接種該疫苗，事件引起多個團體抨擊。

衞生署今天（23日）表示，由於涉事醫生診所，涉違反疫苗接種計劃下指定私家診所條款協議，衞生署已於昨天（22日）終止與相關醫生診所的協議，並即時安排回收尚未使用的科興疫苗。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼