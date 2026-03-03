財政預算案｜新一輪青年內地實習計劃推出　增湖南廣播電視台項目

新一份《財政預算案》提出增加青年實習機會，包括推出全新「傳媒專題內地實習計劃」。民政及青年事務局公布，推出新一輪內地專題實習計劃，除去年提供的六個實習項目外，今年新增與湖南廣播電視台衛星頻道合辦的「湖南傳媒產業青年實習計劃」。



翻查資料，湖南廣播電視台有多個衛星頻道，最為人所知為湖南衞視，曾製作《聲生不息》、《歌手》、《爸爸去哪兒》等知名綜藝節目。



湖南廣播電視台有多個衛星頻道，其中湖南衞視曾製作多個知名節目，包括與香港無綫電視聯合製作的《聲生不息》系列音樂節目。（網上圖片）

湖南廣播電視台有多個衛星頻道，其中湖南衞視曾製作多個知名節目，包括《歌手》系列音樂節目。（網上圖片）

民青局表示，為推動香港青年認識國家，支持青年融入國家發展大局，民青局每年透過民青局內地專題實習計劃與內地相關單位合作，提供多元化、具特色和有深度的專題實習機會。除繼續推行去年的六個實習項目外，實習計劃將新增以傳媒為主題的項目，讓修讀傳理系相關科目的大專學生到內地大型傳媒機構實習，藉此認識內地的媒體環境、行業運作及發展趨勢。

七個實習項目包括：

1. 與北京故宮博物院合辦的「港澳青年故宮實習計劃」

2. 與大熊貓國家公園四川省管理局合辦的「大熊貓國家公園臥龍片區青年實習計劃」

3. 與中國科學院合辦的「中國科學院青年實習計劃」

4. 與敦煌研究院合辦的「敦煌青年實習計劃」

5. 與青島嶗山國家實驗室合辦的「山東青島海洋科學青年實習計劃」

6. 與武夷山國家公園管理局合辦的「武夷山生物多樣性保育青年實習計劃」

7. 與湖南廣播電視台衛星頻道合辦的「湖南傳媒產業青年實習計劃」



實習項目將於今年6月至8月展開，為期3至6個星期，合共提供接近130個專題實習名額，申請人須為18至30歲、持有香港永久性居民或居民身份證的全日制專上學生，包括副學位、學士學位或研究院課程。