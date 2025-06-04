40香港法學生內地法院實習　林定國：做好內地和世界溝通橋樑

以「同根同源：從法治中國到聯通世界 」為主題的「內地法院實習項目啟動禮」今日（4）在中環前終審法院舉行，來自香港大學、中文大學、城市大學合共近40名學生將於本月8日前往內地參訪實，為期一個月。律政司司長林定國致辭時鼓勵香港法學生「做好內地和世界溝通的橋樑角色」，希望香港法學生成為「有國家觀念、香港情懷、世界眼光的法律人才，貢獻國家法治建設。」



林定國冀參加學生了解國家法制及保持國際視野

林定國引用國家主席習近平在中共二十大報告中強調的全面依法治國，並指律政司亦在去年4月發布《港澳大灣區法治建設行動綱領》，闡明優良法治是說好香港故事的基礎，強調法治建設是大灣區建設的重要組成部分。

律政司司長林定國希望香港法律學生「先了解國家的法制及文化，同時保持國際視野，讓世界更了解國家，亦讓國家更了解世界，做好內地和世界溝通橋樑角色。」。（王晉璇攝）

林定國重申，「一國兩制」下，香港既是國家唯一實行普通法的司法管轄區，也是世界上唯一以中英雙語並行的普通法地區，有着獨特優勢。他又指，上周五簽署的《關於建立國際調解院的公約》，充分展現國際社會對香港的司法制度和獨特優勢的信任和信心。

林定國希望香港法律學生「先了解國家的法制及文化，同時保持國際視野，讓世界更了解國家，亦讓國家更了解世界，做好內地和世界溝通橋樑角色。」他表示，對學生充滿信心，「你們能成為有國家觀念、香港情懷、世界眼光的法律人才，把所學所見融會貫通，貢獻國家的法治建設。」

香港法律生赴內地法院實習項目啟動禮在舊終審法院舉行。（王晉璇攝）

團員分赴上海、南京、杭州、廣州、深圳法院參與庭審及裁判

香港法律生赴內地法院實習項目獲全國人大常委會香港基本法委員會、最高人民法院、教育部及中聯辦等部門支持。團員將先前往北京深度研習，參訪包括全國人大常委會香港基本法委員會等核心法律與政策機構 ，隨後將分別到上海、南京、杭州、廣州、深圳法院實習，親身參與庭審、裁判等司法實務。

項目致力於推動香港與內地法律專業人才的交流，提升青年法律人對內地法治制度的認識，培養兼具國際視野及國家觀念的法律人才，進而強化涉外法治與國際交往合作。

城大法學院院長林峰表示，法學系學生未來從業過程中或多或少都會涉及內地法律制度，他敦促學生在實習中不懂就問。（王晉璇攝）

城大法學院長林峰促學生「不懂就問」

香港城市大學法學院院長林峰直言，「兩地對對方法制的理解是不夠的，不然就不會發生2019年事件。」他表示，法學系學生未來從業過程中或多或少都會涉及內地法律制度，他敦促學生在實習中不懂就問，在實習後持續學習內地法律知識，「（欠缺的法律了解）不是一次實習就能解決的」。

港大法學院院長傅華伶提醒學生在實習過程中熟悉內地社會概念。（王晉璇攝）

港大法學院長傅華伶：實習應關注三個「中」

香港大學法學院院長傅華伶認為香港學生在實習中應關注三個「中」，首先是「中文」，香港學生以英文作為學習語言，他敦促學生多看內地公文，提高業務水平；其次是「中國法律」，他坦言香港法學生對中國法律是「只讀過簡介」的程度，沒有系統學習法律條文；最後是「中國社會」，香港學生無法親身體驗內地社會，對內地社會不甚了解，他希望學生此行熟悉內地社會概念如居委會、社區、派出所，以及觀察內地如何將人工智能運用到法律界，「這是在香港法律中學不到的。」

中聯辦法律部部長劉春華、香港與內地法律專業聯合會會長陳曉峰、香港終審法院常任法官林文瀚也出席了啟動禮。