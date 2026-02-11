政府與29企業合作推內地與海外暑期實習計劃　含創科、製藥等職位

政府今（11日）宣布，與29間大型企業合作推出民青局企業內地與海外暑期實習計劃2026，為香港青年提供內地和海外暑期實習機會。參與公司包括騰訊、中旅集團、中國生物製藥、港鐵、恒基、新鴻基地產、信和和新世界發展；實習崗位遍布中國內地多個省市，包括粵港澳大灣區內地城市、北京、上海等；海外國家則包括印尼、馬來西亞、新加坡、及澳洲等。



參與企業將承擔實習生的交通、住宿費用等主要開支，並委派專責人員提供培訓和支援，有興趣的青年需於於3月9日或之前報名。



民青局企業內地與海外暑期實習計劃

騰訊控股有限公司是其中一間合作企業。（資料圖片）

民青局指，新一輪計劃的參與企業增加至29間，實習崗位遍布中國內地多個省市，包括多個粵港澳大灣區內地城市、北京、上海、成都、重慶、杭州等；海外國家則包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及澳洲等。實習崗位亦較以往廣泛，包括金融服務、創科、製藥、物流、地產、建築、零售、酒店和公用事業等。

民青局企業內地與海外暑期實習計劃2026 年實習職位概要。（文件截圖）

申請人須為18歲或以上，持有香港永久性居民身份證的全日制專上學生（包括副學位、學士學位或研究院課程，或持有香港居民身份證的本地全日制專上學生（包括副學位、學士學位或研究院課程）。

實習期由今年6至9月，參與企業將承擔實習生的交通、住宿費用等主要開支，並委派專責人員提供培訓和支援。

民青局表示，有興趣的青年可於3月9日或之前透過專頁內的中央申請平台一次過向最多3間企業遞交申請。各參與企業在接獲申請後，會直接聯絡合適的申請人安排評選和落實獲選者的實習安排。