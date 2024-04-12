特別財會｜青年內地實習資計劃預算高達1.1億　預計4300人參加

政府推出多個青年實習和交流計劃，民青局在回答立法會特別財委會的提問時，回覆了預算及參與人數等細節。當中「青年內地實習資助計劃」2024至25年度預算為1.1億元，按年大增3,100萬元或39.2%。



「青年內地實習資助計劃」2024至25年度預算為1.1億元，預計有4300人參加。圖為上海陸家嘴金融區的上海中心大廈。（Reuters）

內地實習有6500個位 預計4300人參加

政府有多個青年實習和交流計劃，2024至25年度總開支約為2.5億元。在「青年內地實習資助計劃」下，與實習企業的接洽工作由獲資助的非政府機構負責執行。2023至24年度，計劃開支預算為7,900萬元，有2,600人參加。

該計劃2024至25年度將提供約6 500個實習崗位，預計有4,300人參加，預算開支為約1.1億元。

「內地專題實習計劃」2023至24年度開支預算為1,520萬元，有82人參加。同期「企業內地與海外暑期實習計劃」有234人參加，「青年初創實習計劃」開支預算為990萬元，有171人參加，而「聯合國志願人員組織─香港大學生義工實習計劃」開支預算為730萬元，有10人參加。

去年5月，新疆和田地區首次組織了30名優秀學生前往香港進行文化交流。

內地交流計劃預算按年勁升六成

交流計劃方面，「青年內地交流資助計劃」2023至24年度獲批項目452個，當中雙向交流項目91個。總參加人數2.2萬人，當中內地參加者佔2,000人。而2024至25年度預算為8,000萬元，按年大升3,000萬元或六成。

此外，「粵港澳青年文化之旅」2023至24年度預算為60萬元，有30人參加。

而「國際青年交流資助計劃」2023至24年度開支預算1,600萬元，有1,120人參加。2024至25年度開支預算則為3,000萬元，按年勁升1,300萬元或76.5%。

民青局指，各個項目的目標是2024年度參與交流和實習計劃的人數超過3萬人，並有超過九成參加者認同可從交流或實習中得益。