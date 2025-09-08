4天瘦4公斤　浙江女游水後患急性甲型肝炎　衛健部門介入處理

今年7月底到8月初，趙女士在浙江海寧市一游泳館游泳後，在4天內瘦了近8斤（4公斤），她起初覺得減重證明游泳的性價比挺高，後來卻因發燒、腸胃不適到醫院檢查，確診了急性甲型肝炎。

9月8日，趙女士透露，她已將相關情況投訴到衛健部門，衛健部門已介入處理，她已經做好提起訴訟的準備，近期將向法院起訴。



《瀟湘晨報》報道，今年7月，趙女士因工作需要去到浙江海寧市。她是自由職業，近期考了潛水員證，並計劃在8月去菲律賓，於是在住處周邊尋找游泳館，欲提升其游泳能力。

趙女士通過本地生活消費平台，找到僅距住處800米的「赫銳斯游泳健身」場館。7月11日，趙女士第一次去該游泳館體驗，「游完之後當天就吐了，體驗極差」。她當時以為是水質不佳導致腸胃不適，加上嫌麻煩，沒有到醫院檢查。

趙女士稱，泳池中有黑色漂浮物。（騰訊新聞熱問）

7月底，趙女士的教練建議她要先練好游泳，由於沒有其他更好的場館，8月4日早上，她再次去該游泳館。下水後，趙女士感覺水質渾濁，「我能看到水裏有一塊塊黑色的懸浮物，有的懸浮物甚至有大拇指指甲蓋那麽大。還看到有教練在用網撈水裏的髒東西」。

趙女士稱，雖然感到不太舒服，但見有不少人在游泳，最後她還是下水。因為不太會游泳，她不可避免地嗆了幾口水，能感覺到異味。後來因愈來愈多人游泳，她便上水離開，但洗漱過後仍感到嘴內有異味，為此她買水喝時還故意讓自己嘔吐。

回到住處後，趙女士再次嘔吐，當天下午開始發低燒，次日發現自己瘦了4斤（2公斤），但因為正在減肥，她還覺得「因禍得福」。後來，趙女士聯繫游泳館客服，表明想退之前辦的月卡，但被告知要扣30%的手續費，雙方沒有達成退款一致。

游泳館認為趙女士體質較弱，不適合游泳。（騰訊新聞熱問）

8月8日，趙女士的情況突然急轉直下，她連日因腸胃不適無法進食，已經消瘦將近8斤（4公斤）。去醫院前，趙女士再次聯繫游泳館，告知對方自己病重，但對方要求趙女士循法律程序追討。游泳館認為，趙女士可能是體質較弱，不適合游泳。

經醫院檢查，趙女士確診急性甲型肝炎，需立即住院，若再拖延，可能需要進行肝移植或者換血漿治療。8月18日，經治療後，趙女士辦理出院手續。醫生表示，甲型肝炎的傳播途徑是「糞—口」傳播，通俗點說就是「吃屎」。不合格的食物，受污染的水源。

趙女士確診急性甲型肝炎。（騰訊新聞熱問）

趙女士高度懷疑導致其患病的原因是游泳館的水質不合格。法律文書顯示，趙女士通過法院開具的《調查函》，調取了赫銳斯游泳健身館的水質報告。另據《1818黃金眼》報道，嘉興海寧市衛生健康局工作人員表示，經過抽樣檢測，游泳館的遊離性餘氯指標是超標。