感冒吃什麼？營養師推蔥雞湯做法簡單　蔥6好處1食法恐患甲型肝炎

蔥的特殊香氣，能增加食慾，還能殺菌緩解喉嚨痛，提升免疫力、改善過敏體質，還具有健胃整腸的效果，因其含有維他命C及鈣，有助舒張血管，能減少因血壓上升引起的頭暈。



「蔥雞湯」 感冒喉嚨發炎最啱

台灣營養師陳冠蓉在Facebook粉專中分享，自家女兒前陣子感冒、喉嚨發炎，兩次發燒至39°C，影響食慾。於是中午便利用20分鐘快速煮好1碗「蔥雞湯」，雖然女兒極度不愛吃蔥，但煮好的雞湯只要用濾網濾掉蔥，看不到蔥的存在，也默默喝掉好幾碗。

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蔥雞湯做法

陳冠蓉大方分享「蔥雞湯」食譜，首先，備好去骨雞腿扒1隻、蔥1大把、薑1～2片，以及鹽、白胡椒、米酒少許；接著，將雞腿扒用鹽、白胡椒、米酒醃製10分鐘，將蔥洗淨切末備用；再來，取平底鍋將雞腿扒煎到兩面上色（不必全熟），夾起來切成小塊；最後，取湯鍋放開水約600毫升，放入1～2片薑煮滾後，將切塊半熟的雞腿肉放入烹煮2分鐘，起鍋前放入事先切好的蔥末，再煮1分鐘即可。

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陳冠蓉分享蔥對感冒的6大好處如下：

1. 蔥的特殊香氣，能幫助增進食慾。

2. 蔥具有刺激性的氣味來自有機硫化物、蒜素，有助於抗菌、殺菌，能緩解喉嚨疼痛。

3. 蔥有助於對抗腸胃裡的壞菌，抑制胃幽門桿菌與維持良好腸道菌相，有助於提升免疫力。

4. 蔥含維他命C及鈣，有助於舒張血管，能減少因血壓上升所造成的頭暈症狀。

5. 蔥含槲皮素，類似抗組織胺的作用，能改善過敏體質。

6. 中醫認為「蔥」具健胃整腸、預防感冒的好處。



蔥葉抗氧化達90%

根據台灣癌症基金會官網資料顯示，研究發現，蔥白和蔥葉各有不同成分存在，其中蔥葉在抗氧化實驗時，其抗氧化效果可達到 90%。因此吃蔥時，不妨連蔥葉一起食用，才不會浪費營養價值。

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即便吃蔥有許多好處，但患有胃腸道疾病族群，特別是胃潰瘍患者，不適合多吃。另外，美國食品藥物管理局曾呼籲消費者，生食青蔥會引起甲型肝炎的可能性，最好避免使用生的青蔥搭配料理。

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