士多啤梨受污染致甲型肝炎！食安：嚴重損肝或致命教正確清洗方法

士多啤梨致甲型肝炎？自本年3月起，美國出現多宗與進食產自墨西哥的受污染士多啤梨有關的甲型肝炎個案。食安中心昨天（29日）在網頁中提醒大家，小心甲型肝炎病毒，更分享了洗菜的正確方法。較多凹凸罅隙的草莓又應如何清洗？



美國出現多宗與進食受污染即食急凍士多啤梨有關的甲型肝炎個案。（istockphoto）

士多啤梨含甲型肝炎病毒 需回收並下架銷毀

美國出現的多宗因進食產自墨西哥受污染的急凍士多啤梨而感染甲型肝炎個案。不同州分合共錄得9宗個案，其中3人需入院治療，事件導致受污染的士多啤梨需要回收。

台灣食品藥物管理署在本年4月10日檢出有莓果含有甲型肝炎病毒（istockphoto）

關於涉事的受污染士多啤梨，台灣曾進口並已上架販售。台灣食品藥物管理署在本年4月10日檢出有士多啤梨含有甲型肝炎病毒，又於4月28日命令入口的超市把受污染的士多啤梨依法下架銷毀或回收。其實之前，即食士多啤梨類似甲型肝炎感染個案也曾發生。

甲型肝炎可令肝受損或致命 在高溫仍可生存多個小時

食安中心指，甲型肝炎病毒是引致甲型肝炎的病原體，會引致肝臟發炎。輕微症狀如發燒、食慾不振、嘔心、嘔吐、腹瀉、肌肉疼痛及眼睛和皮膚變黃（黃疸），一般會在進食受污染的食物或飲品二至四星期後出現，往往會持續一兩周；而嚴重者症可迅速導致肝臟嚴重受損甚至死亡，此情況在長者和慢性疾病患者身上較常出現。

生的蔬果是甲型肝炎病毒的常見來源。（istockphoto）

按食安中心的資料指，生的蔬果、貝類水產、冰塊和飲用水是甲型肝炎病毒的常見來源，只要很少，即低至10至100個甲型肝炎病毒粒子已經足以造成感染。甲型肝炎病毒能在本來能殺死食物中其他病毒的烹煮温度（例如攝氏75度維持30秒）、冷藏、製乾、一般家用化學品或在乾燥的表面上生存多個小時。

洗菜洗草莓浸泡最錯！草莓正確清洗3部曲

較多凹凸罅隙的草莓又應如何清洗呢？（istockphoto）

食安中心指，早前有流言指，用浸泡方式清洗鮮蔬果，會令殘餘的農藥等有機會再次渗回蔬菜中，但其實並沒有這樣誇張，相關研究只是顯示，用流動的清水沖洗蔬菜，其效果優於浸泡。這是由於流水不斷流動，持續帶走除害劑殘餘，而蔬菜浸泡一旦過長，清除效果反而變得欠佳。另外，浸泡蔬菜會導致蔬菜的營養素，尤其是水溶性維生素流失，故食安中心不建議以浸泡方式來處理蔬菜。

適當的情況下，可用乾淨的刷子刷洗表層堅硬的農產品，以去除表面及縫隙中的污垢和其他物質（包括除害劑和污染物）。不過，清洗蔬菜時不建議使用肥皂、配方洗滌劑或商業農產品清潔劑，因為這些有可能成為化學物殘餘的新來源。

請按圖看正確清洗士多啤梨步驟及注意事項：

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資料來源：食安中心/台灣食品藥物管理署