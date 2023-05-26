肝臟健康｜尿液變這色小心感染甲型肝炎！預防3重點病毒最怕1件事

近期台灣美式賣場販售的進口綜合莓和冷凍藍莓，被驗出甲肝病毒，引發民眾恐慌；若染上甲型肝炎，可能出現的症狀有發燒、頭痛、倦怠、噁心嘔吐或茶色尿等。



醫師提醒，甲型肝炎病毒有「怕熱」的特性，建議食物或飲水一定要完全煮沸。

預防甲型肝炎3重點（按圖👇👇👇）

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感染甲型肝炎有哪些症狀？

台灣嘉義醫院肝膽胃腸科醫師陳詩典表示，甲型肝炎的致死率約千分之三，造成死亡的情形多半為猛爆性肝炎，通常發生於老年患者或有慢性肝病患者。台灣輔大醫院家庭醫學科醫師許書華也指出，若感染甲型肝炎，可能出現的症狀有：發燒、頭痛、倦怠、食慾不振、噁心、嘔吐或右上腹痛，伴隨黃疸和肝脾腫大、茶色尿、灰白色便等。

甲型肝炎從感染到發病，潛伏期約為15～50天（平均為28～30天），若有症狀要儘速就醫檢查。許書華提到，甲型肝炎治療上沒有抗病毒藥，通常是支持性治療，如多休息、營養均衡、不喝酒或任何傷肝的藥，靠免疫力讓身體自行恢復。

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預防甲肝你該注意的事

想預防甲型肝炎，可以從以下3個地方著手：

1. 注重飲食及飲水衛生

陳詩典強調，由於甲型肝炎是經由腸胃道傳染，在飲食上多加注意，是預防甲型肝炎的最好方法，如：切勿生飲、生食，由於甲型肝炎病毒有「怕熱」的特性，建議食物或飲水一定要完全煮沸，才能使病毒失去活性。

▼保肝5大穴位（點擊下圖看清！👇👇👇）

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2. 良好衛生習慣

經常洗手、注意環境衛生。許書華也提醒，甲肝病患及照顧者在排便、換尿布或處理衛生廢棄物後，都要徹底洗手，也可使用家庭用消毒水消毒環境。甲型肝炎病患的餐具也應分開使用。

3. 注射甲型肝炎疫苗

陳詩典說，抽血檢驗若發現本身沒有保護性的IgG anti-HAV抗體，建議注射甲型肝炎疫苗。年輕人多未曾施打疫苗，無抵抗力，應多加小心，尤其是要前往甲型肝炎的疫區時，可自費施打疫苗提升保護力。完整的甲型肝炎疫苗注射為2劑，第1劑注射完後，需間隔6個月再注射第2劑。

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許書華補充，如果是經常世界走跳到處旅行的人，難免會到飲食飲水較有疑慮的地方，建議就打甲肝疫苗，2劑打完可獲得近20年的免疫力，是安全健康旅遊良伴。

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