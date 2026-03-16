消委會．枕頭｜Cottex乳膠枕承托力最差　Cherry、Tempur總評最高

挑選合適的枕頭有助減少肩頸壓力。消委會今日（16日）公布13款枕頭樣本的測試結果，發現大部份記憶棉枕表現較好。其中售價499元的Cherry「感溫記憶凝氧枕」和1,428元的Tempur「雙用舒壓枕」，無論對於體形大或細的人士而言，均獲最高4.5分總評。



Cottex「天然乳膠枕」以及Home Coordy「聚酯枕頭」表現略遜，對體形大及細的人士總評僅3.5分，其中Cottex的承托力的表現獲最差的3分。



消委會今日（16日）公布13款枕頭樣本的測試結果，發現大部份記憶棉枕表現較好。（洪戩昊攝）

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消委會公布13款枕頭樣本的測試結果，包括7款記憶棉枕、3款乳膠枕、3款聚酯纖維枕，售價由79.9元至1,688元不等。所有樣本均通過防火和阻燃劑含量測試，結果滿意。

Cherry及Tempur記憶棉枕表現最佳

大部份記憶棉枕表現較好，其中售價499元的Cherry「感溫記憶凝氧枕」和1,428元的Tempur「雙用舒壓枕」，對體形大細人士的總評均獲最高4.5分。此外，Cherry枕頭是唯一一款樣本，在整體耐用程度及品質均獲5分滿分。

Cottex乳膠枕承托力僅3分 為所有產品中最差

3款乳膠枕之中，售價718元的Dunlopillo「健頸乳膠枕頭」的品質最好，獲5分滿分。對體形大及細的人士，總評分別4.5及4分。469元的Cottex「天然乳膠枕」表現略遜，不論對於體型較大或較細人士而言，其承托力最差，僅獲3分，總評為3.5分。

聚酯纖維枕對細體形者表現較差僅3.5分

對於體型較細人士而言，3款聚酯纖維枕總評僅得3.5分，包括售價170元的afontane「抗病毒珍珠枕15"」、109元的卡撒天嬌Casablanca「星級酒店枕」、79.9元的Home Coordy「聚酯枕頭」。對體型較大人士而言，「HomeCoordy」枕頭表現最差只有3分，總評3.5分。

選擇枕頭時應注頭頭、頸、胸處於同一水平線

消委會建議，使用合適的枕頭仰睡時，從人體側面觀察，頭部、頸部與胸部應處於同一水平線上；側睡時，從人體正面觀察，面部、頸部和胸部應呈一直線。若枕頭過高便不宜繼續使用；若覺得枕頭過矮，可在枕頭下加墊毛巾，逐漸加高至合適高度。

消委會又建議，購買前於店內親身實測枕頭。避免選擇過硬的枕頭，以免與頭部的接觸面積小，令頭部某部分承受大壓力；選擇較軟的枕頭時則需注意能否提供足夠承托。

保養方面，消委會提醒當枕頭已經變形便需更換。市民應按產品的護理標籤上提供的建議方法進行洗濯及保養，又建議宜使用枕頭套，並每1至2星期更換清潔的枕頭套以保持衞生。如果更換枕頭後仍未能改善肩頸不適，宜諮詢專業醫護人員的意見。