五月天演唱會｜消委會接174宗投訴　7宗不滿「綵排特別場」安排

台灣知名樂隊五月天取消香港站演唱會3月24日首場場次，引起大批樂迷不滿。消委會今（12日）指，截至下午5時，共接獲174宗有關五月天演唱會取消本月24日場次的投訴，投訴涉及總金額為485,333元，當中80宗來自本地消費者，94宗來自非本地消費者。主辦方昨晚邀請所有原購買3月24日場次門票的觀眾，到啟德主場館參與40分鐘的「綵排特別場」，消委會指，接獲7宗本地投訴表示不滿相關安排。



台灣知名樂隊五月天取消香港站演唱會3月24日首場場次，引起大批樂迷不滿。（官方圖片）

消委會：主辦單位尚未公布「彩排特別場」和退款安排

消委會指，金額最高的本地個案涉及$7,900，而金額最高的非本地個案則涉及$8,000。截至今日下午5時，留意到主辦單位尚未公布「彩排特別場」和退款安排，將會繼續和主辦單位保持密切聯繫及跟進事件。

消委會表示，已經與主辦單位取得聯繫，今日內會將接獲的所有投訴個案轉介予主辦單位跟進，並促請其盡快回覆。消委會亦告之主辦單位，本地投訴的主因是未獲提供優先購買或更換其他場次門票的選項，惟主辦單位指本月29日場次門票已經售罄，未能安排。至於有關非本地投訴的主要原因，則為主辦單位未有賠償往來交通及住宿費用，主辦單位則未有回覆。

五月天「#5525+1 回到那一天」香港站四場演出日期，原定3月24、25、27、28日，本周一（9日）晚上公布將調整為3月25、27、28、29日舉行，正式加入3月29日成軍紀念日場次。主辦單位解釋是經審慎評估後，原定於3月24日舉行的首場場次將會取消。主辦方宣布將會為已購買3月24日場次的觀眾辦理退票安排，所有費用將全數原路退回至用戶購買門票付款帳戶。

事件引起大批歌迷不滿，主辦方昨晚（11日）邀請所有原購買3月24日場次門票的觀眾，到啟德主場館參與40分鐘的「綵排特別場」。