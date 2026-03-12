中東局勢｜本港油價升幅顯著　消委會籲業界考慮消費者負擔能力

中東局勢持續緊張，國際油價飆升。消委會（12日）今表示，由2月27日至3月11日，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。 消委會稱深切關注汽油零售牌價接連急升，呼籲業界應體恤及充分考慮消費者的負擔能力，以審慎的態度制定銷售策略，履行企業社會責任。



中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(鄭子峰攝)

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(鄭子峰攝)

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(鄭子峰攝)

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(鄭子峰攝)

消委會指，一直持續監察本港車用燃油價格。今年2月下旬，中東地區局勢升溫，由2月27日至3 月11日，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。

消委會對近日各間油公司的汽油零售牌價接連急升，表示深切關注。雖然定價策略為各油公司的商業決定，惟消委會呼籲業界應體恤及充分考慮消費者的負擔能力，以審慎的態度制定銷售策略，履行企業社會責任。

伊朗受襲前一天（2月27日），扣除門市折扣及燃油稅，五間油公司每公升無鉛汽油價錢介乎15.63至22.73元之間，至昨日（3月11日）共12日間，五間油公司各加價三到16.53至24.13元，加幅約為5.4%至8.4%。（消委會網站）

據消委會網頁「油價資訊通」油價走勢頁面，在伊朗受襲前一天（2月27日），扣除門市折扣及燃油稅，五間油公司每公升無鉛汽油價錢介乎15.63至22.73元之間，至昨日（3月11日）共12日間，五間油公司各加價三到16.53至24.13元，加幅約為5.4%至8.4%。

以無鉛汽油為例，最貴的加德士開戰前每升22.73元，昨日24.13元，升1.4元；最便宜的埃索 （Esso）由15.63元升至16.53元，貴0.9元。