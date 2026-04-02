台灣女子應網戀「丈夫」安排來港收21萬金條　認洗黑錢判囚8月

台灣女子聲稱應素未謀面的網戀「丈夫」指使，獲5萬新台幣報酬後，跟從安排來港接收兩條金條，總值逾21萬元，惟該兩條金條實為電騙贓物。台灣女子後來在酒店被捕，她早前承認一項洗黑錢罪，案件今（2日）在九龍城裁判法院判刑。裁判官莫子聰指案件涉及跨國因素，被告並可獲可觀報酬，判她監禁8個月。



來自台灣的女被告黃淑慧（47歲），承認於2025年9月14日在香港與其他身份不明的人，明知或有合理理由相信兩塊總重量5.344兩的金條為可公訴罪行得益，仍處理該財產。

女被告黃淑慧在九龍城法院承認洗黑錢，被判囚8個月。(資料圖片)

被告獲5萬新台幣後答應送貨

法庭早前為被告索取背景報告，辯方今補充指被告不知道黑錢來源，她在網上認識的「丈夫」包辦其交通費，她獲得5萬元新台幣後應對方指示送貨。她雖懷疑過所送的貨是否與非法活動有關，不過沒有查證。被告在港沒有案底，她已深切反省，不會重犯。

官指案件涉跨國因素

裁判官莫子聰判刑指，被告認罪是最大求情理由，本案案情嚴重，所涉黑錢雖然較少，但被告的得益亦不少，考慮到被告不知道黑錢來源，案件涉跨國因素，及被告獲得可觀報酬，判監8個月。

女事主被騙買黃金並交給被告

案情指，女事主林敬沂2025年8月在澳洲遇上電騙，一名自稱上海公安的人士，指林涉及非法活動，要求林到香港把200克的黃金交給廉政公署作為保證金。林同年9月到尖沙咀購買涉案2條金條後，在尖沙咀某間韓國餐廳交給被告。林後來看新聞才知上當，於是報警。

被告稱受網戀對象指示拿走黃金

警方同年9月17日在屯門某酒店房間內拘捕被告，她警誡下稱：「我只是拿了兩塊黃金，但我不知道是騙人的。」她表示聽從網戀對象指示行事，涉案金條已轉交他人。

案件編號：KCCC 2489/2025