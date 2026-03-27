自編自導藏槍案圖助囚友減刑案　兩同黨今亦認罪　全部4.30作求情

荔枝角收押所一名還押犯日涉與女友串謀「自編自導」藏槍及炸藥等案，圖令兩名囚友可向警方「報串」以獲減刑，他們並涉收取該兩囚友的家人150萬。繼該對情侶日前認串謀妨礙司法公正罪後，兩名涉嫌曾助該情侶安排槍械和收款的男子，今(27日)亦在西九龍裁判法院（暫代區域法院）認罪。法官把全案4名被告案件押後至4月30日以聽取求情。



兩同黨今認妨礙司法公正及洗黑錢

兩名今日認罪的被告：關宇軒(24歲，無業)，和溫展鵬(27歲，無業)，原被控兩項串謀妨礙司法公正罪，他們今承認兩罪中的其中一罪；溫另承認洗黑錢罪。兩人認罪後，准繼續保釋。

自編自導案今再多兩名被告在西九龍法院認罪。

兩名主腦日前已認罪

被指為案中主腦的王珏琛(41歲)和其女友劉臻頤（29歲），本周初承認3項串謀妨礙司法公正罪，王另承認1項沒有按照法庭的指定歸押罪。全部被告被押後至4月30日進行求情。王現還押，劉則獲准保釋。

王在荔枝角拘留時認識兩名囚友

根據王及劉早前承認的案情指，案件發生於2021年9月至2022年5月，王當時在荔枝角收押所拘留，從而認識兩名姓陳和李姓的還押犯，陳及李分別因涉搶劫及販毒而被拘留。王期後在獄中向其女友劉臻頤及同黨提出，策劃兩宗自編自導罪案件，讓陳和李可向警方提供破案線索，便二人將來能以此在他們各自所涉的案件中申請減刑，陳及李的家人並曾向王支付25萬元及125萬元報酬。

同黨曾跟指南準備炸藥

同黨其後按照王指示，統籌整項計劃，並聯絡相關人士，包括籌備購買一支高能量的非法氣槍，及獲取一份炸藥製造指南，以準備炸藥。他們又預備將該等非法物品藏匿於一個地點，以及安排代罪羔羊在該地點被警方拘捕。廉署後來及時介入，成功阻截該兩宗自編自導罪案的發生。

關認被安排訂購非法槍械

關宇軒和溫展鵬今承認的案情指，指關和劉臻頤負責統籌及安排非法槍械、炸藥等和代罪羔羊。其後，關負責上網訂購非法槍械，及按炸藥製作指南安排炸藥。此外，其中一名囚犯的家人曾把相關款項交給溫和同黨。

案件編號：DCCC 373/2024