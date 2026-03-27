TG遇神棍稱將陷財困　29歲女墮貸款騙局被呃$50萬保證金　警拘1男

一名29歲女子在Telegram認識一名算命師，對方聲稱她將陷入財務困難，可以轉介另一名任職財務中介的朋友提供低息貸款助其解困，但中介要求女子先付50萬保證金。女子信以為真並先後將36.2萬元現金交予對方，其後驚覺受騙報警求助。當騙徒要求事主再繳付剩餘的13.8萬元時，警方隨即現身拘捕33歲男騙徒，亦發現他與另一宗22萬同類型騙款有關，涉嫌以欺騙手段取得財產被捕。



西區警區刑事調查隊第6隊高級督察陳舜晴交代案情。（黃學潤攝）

西區警區刑事調查隊第6隊高級督察陳舜晴交代案情，指警方於今年3月17日接獲一名29歲、任職活動助理的女子報案，指在社交媒體認識一名算命師，對方能夠免費算命，並指她會在短期內陷入財務困難，但聲稱有朋友能夠提供低息貸款，協助事主度過難關。女子隨後接獲一名陌生男子短訊，該名男子自稱是算命師推薦的財務中介，訛稱事主需要貸款150萬元方能度過難關，隨即向事主推薦低息貸款，但卻要先收取50萬元保證金。

據知，女子本身有財務問題，加上相信算命師的片面之詞，遂按照財務中介指示向銀行借取保證金，並在2月12日至3月7日，在西環分次將現金交予對方。其後女子與家人商量後始發現受騙，於是報警求助。

警方檢獲證物。（黃學潤攝）

日前財務中介再次要求女子交付剩餘的13.8萬元保證金，西區警區刑事部經情報蒐集，後隨即展開埋伏行動，並於昨日（26日）中午時分，在騙徒及事主交收款項期間，當場以欺騙手段取得財產罪將其拘捕。

被捕人為33歲本地男子，報稱是酒保。警方經深入調查，發現被捕人涉及另一宗同類型案件，涉款22萬。警方相信被捕人單獨犯案，不過相信有其他涉案人士。目前被捕人現正被扣留調查。

警方呼籲，如收到自稱財務中介的來電或即時訊息，應主動要求核實對方身份。如對方自稱銀行職員，可以瀏覽香港銀行工會網頁，核實銀行來電真僞，切勿隨意向陌生人透露個人資料。以欺騙手段取得財產屬於嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第27條，一經定罪，可被判監禁10年。警方亦會徵詢律政司意見，就判刑向法庭申請加重刑罰，市民切勿以身試法。市民如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢，以及使用「防騙視伏App」。