內地客清明節黃雨西貢行山遇暴雨　家長稱崩潰　專家︰雷暴應下山

天文台在昨日清明節（5日）一度發出黃色暴雨警告信號，持續逾3小時，期間一名內地81歲老翁失聯。其實翻查社交平台，原來不少內地旅客昨日在西貢行山變「水戰」，其中有家長眼見早上沒有下雨，便心存僥倖帶同小朋友到西貢的沙灘露營，豈料行山途中突然遇到大暴雨，雖然臨近崩潰邊緣，但幸好最終平安無事抵達沙灘；也有內地旅客前往破邊洲途中同遇暴雨，果斷立即下山逃過一劫。



登山專家鍾建民提醒，旅客登山前應做足準備，包括雨衣及穿着防滑行山鞋等，並評估個人經驗及體能是否能夠承受強度，若天氣突然轉壞，應視乎情況作出正確的判斷，例如雷暴時盡快下山。「嗰度嚟緊雨季，大家留意會有雷暴，都幾危險，所以我就真係叫啲朋友，如果落大雨或者雷暴唔好去嗰啲地方。」



4月5日清明節，有內地家長眼見早上沒有下雨，堅持帶同小朋友到西貢的沙灘露營，豈料行山途中突然遇到大暴雨。（小紅書圖片）

4月5日清明節，有內地家長眼見早上沒有下雨，堅持帶同小朋友到西貢的沙灘露營，豈料行山途中突然遇到大暴雨。（小紅書圖片）

另外有內地旅客在西貢西灣及赤徑遇到暴雨，在黃泥濘中步步驚心。（小紅書圖片）

昨日清明節（5日）有一道與低壓槽相關的雷雨影響南海北部，天文台在下午2時05分發黃色暴雨警告信號，直至同日下午5時40分才取消，期間有一名內地79歲老翁何成安在屯門麥理浩徑第10段失聯，救援人員出動飛行服務隊直升機協助，直至今日（6日）下午才被尋回。

天文台於清明節下午發出黃色暴雨警告信號。當日本港多處地區錄得超過40毫米雨量，尤其是西貢、將軍澳及香港島，而天文台總部更錄得45.1毫米雨量，是自1884年有記錄以來清明節第二高的紀錄。

4月5日黃色暴雨警告期間，大雨正正落在西貢、將軍澳及香港島。（天文台圖片）

內地家長明知下雨仍「心存幻想」 最終安全帶小朋友到西貢露營

其實不少內地旅客趁清明節假期來港旅遊，西貢便是他們的目的地之一，雖然天文台已預告昨日有幾陣狂風雷暴，惟有內地家長眼見早上沒有下雨，堅持帶同小朋友到西貢的沙灘露營，豈料行山途中突然遇到大暴雨，雖然「多少走得有點崩潰」，最終仍安全走至露營點，並以「麥理浩徑，你對我真的好」為題，在小紅書發文講述感受。

從得知清明香港可能會下雨那一刻，每天起床第一件事就是查看天氣預報，雖然覺得下雨沒跑了，防雨裝備都準備好，但還是心存幻想，說不定是陣雨或者小雨，下完就好了。結果，陣雨也有，小雨也有，中雨也有，所有雨給我連番大放送啊！ 內地家長

有內地旅客選擇「以退為進」，先下山等待一個多小時，待暴雨結束後再次衝往破邊洲。（小紅書圖片）

也有內地旅客調侃說︰「別人的麥理浩徑和我的麥理浩徑好像不太一樣。」（小紅書圖片）

另有內地旅客往破邊洲途中遇暴雨 「醒目」先下山避雨

也有內地旅客的目的地是破邊洲，然而同樣在行山途中遇到暴雨，最終該旅客選擇「以退為進」先下山等待一個多小時，待暴雨結束後再次衝往破邊洲。也有內地旅客調侃說︰「別人的麥理浩徑和我的麥理浩徑好像不太一樣。」

登山專家鍾建民表示，昨日的天氣變化非常劇烈，建議內地旅客來港登山前，先閱讀最新的天氣預報，評估個人經驗及體能是否能夠承受強度。他並提醒必須準備合適的裝備，包括背包、雨衣、急救用品、食物及飲用水，更必須穿着防滑的行山鞋。

登山專家鍾建民提醒，登山前必須準備合適的裝備，包括背包、急救用品、食物及飲用水，更必須穿着防滑的行山鞋。（資料圖片／顏銘輝攝）

登山專家︰雷暴發生時盡快下山 天氣差應避免往西貢

鍾建民又指，前往破邊洲的路段下雨時滿是泥濘，地面濕滑容易滑倒，一旦遇到意外甚至可能「叫天不應叫地不聞」。他建議，若天氣或現場狀況突然轉壞，應視乎情況作出正確的判斷，例如雷暴發生時盡快下山、附近出現山火時則千萬不要往上走。