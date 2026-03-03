海洋公園北極之旅關閉升級 明年重開 首展出魂斷西貢布氏鯨骸骨
撰文：任葆穎

海洋公園今日（3日）宣布，「北極之旅」將進行升級工程，打造全新海洋哺乳動物保育中心，並預計於2027年首季重新開幕，屆時館內將首次展出2023年於香港水域擱淺的布氏鯨骸骨。
▼2023年7月13日 西貢水域發現一條鯨魚在水中暢泳▼
▼2023年7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼
+17
海洋公園公司表示，展館將融合海洋公園在海洋哺乳動物領域的廣泛科研及救援工作心得。透過互動專區及沉浸式學習設施，讓訪客探索海洋哺乳動物的行為，以及了解海洋生態系統所面臨的嚴峻挑戰，例如氣候變化和塑膠污染，從而學習實踐保育的方法。
▼2023年7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼
+2
▼2023年8月1日 海洋公園專家解剖鯨魚遺體查死因▼
+2
▼2023年8月1日，海洋公園專家在西貢萬宜水庫西壩解剖布氏鯨▼
+3
▼8月8日，漁護署人員到西貢萬宜水庫西壩掩埋布氏鯨屍體▼
+9
工程期間海豹和海獅會設於公園「太平洋海岸」
為配合是次工程，「北極之旅」展館現已暫停開放，而全新海洋哺乳動物保育中心則計劃於2027年第一季開幕。在此期間，訪客到園內其他展館參觀及探訪動物；海豹和海獅會設於公園「太平洋海岸」。
園方指，全新保育中心將進一步加強海洋公園在海洋哺乳動物科研及救援方面的實力，把科研成果轉化為具體的保育行動。是次革新期望可鞏固香港在海洋保育方面的地位，並啟發全球為海洋的可持續發展出力。
