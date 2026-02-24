西貢好去處要收費？漁護署研是否推預約制　西灣及鹹田灣或是試點

農曆新年期間不少內地客來港露營，環保團體綠色和平指，西貢鹹田灣及鄰近的西灣一度有超過600個帳篷，入夜後更有人非法生火、隨地拋棄垃圾。漁護署研下半年諮詢立法會，引入預約制及收費等，助理署長（郊野公園）陶文慧今日（24日）指，會考慮是否將鹹田灣等作為試點，又稱網上預約會比較方便，但涉及場地管理，需不需要遊客地址及按金等都需要考慮。



2026年2月18日，綠色和平實地考察，發現鹹田灣及西灣共有近600個帳篷。（綠色和平提供）

陶文慧在港台節目《千禧年代》指，漁護署在農曆新年前已預計郊外露營地會有較多人前往，並已作出部署，包括加強巡查及及宣傳，在一些營地，如西灣等會有導賞員，亦有加強收集垃圾及清潔工作。

她又稱，巡查發現遊客離開後，營地很快便已回復，「冇見到嚴重破壞」，認為情況可以受控。對於署方的一系列措施，陶文慧認為成效如預期之內，「暫時效果滿意」，但指可以在宣傳等方面做得更好。

2026年2月22日，鹹田灣營地情況。（漁護署FB）

截至周日（22日），漁護署於西貢多個地點共有32宗執法，涉及亂拋垃圾、非法生火等。陶文慧稱個案涉及亂拋垃圾，及非法生火等，目前未有實際分類數字，但據她所知涉及亂拋垃圾的個案居多。她續說，情況正逐步改善，對於署方的宣傳等工作，「遊客越嚟越肯配合」。

至於西貢鹹田灣及鄰近的西灣在年初二有超過600個帳篷，陶文慧稱該地屬大型營地，可容納超過50個帳篷，強調50並不是上限指標。她又指，該處是沙灘，空間上不是問題。陶文慧續稱，署方人員在入夜後有巡視，「見唔到有非法露營」；鹹田灣分為南、北兩邊，只有一邊是露營地，遊客或有所誤地，在非露營地露營。

農曆新年期間不少內地旅客來港露營，2月20日年初四中午，西貢鹹田灣營地有人剛到紮營，有人執拾離開。（資料圖片/梁鵬威攝）

農曆新年期間不少內地旅客來港露營，2月20日年初四，西貢鹹田灣營地中午仍有數十個帳篷。（資料圖片/梁鵬威攝）

漁護署正考慮應否引入預約制及收費等，下半年諮詢立法會。陶文慧說會參考海外例子，及會考慮是否將西灣等作為試點。她又稱網上預約的方法會比較方便，但涉及場地管理，如署方或需安排人手在場核對預約等，署方正制定長遠管理方法。她又指會參考黃金周經驗，部署人手，亦會考慮是否需要遊客留下地址及繳付按金等。