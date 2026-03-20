營地預約及收費｜漁護署考慮西貢東作試點　研懲罰預約後不到場者

政府決定推行營地預約及收費計劃，以解決露營亂象。漁護署昨（19日）指出，最困難是尋找試點，因為郊野公園普遍很多入口，很難管理到場人士是否有預約。雖然試點目前尚未有定案，但漁護署署長黎堅明指「西貢東嗰幾個熱點必然係考慮範圍」。



漁護署助理署長陶文慧表示，會考慮對缺席人士作出懲罰，以免有人成功預約後不到場。



漁護署昨日舉行傳媒茶敘，官員提到最困難是尋找試點。（洪戩昊攝）

▼2月20日年初四 西貢鹹田灣營地情況▼



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目標今年國慶黃金周前試行 須解決多入口問題

漁護署計劃推行營地預約及收費計劃，目標在今年10月1日國慶黃金周前試行。漁護署助理署長（郊野公園）陶文慧今日在傳媒茶敘指，署方現時正進行籌備，當中最大的困難是尋找試點，因為郊野公園普遍很多入口，很難管理到場人士是否有預約。她希望可增加人手，以管理到場人士，否則若讓他們自出自入，預約制度便會形同虛設。

她表示，會根據不同地點現時的到場人數調整名額，但不會考慮劃分時段，因為大部份到場人士都是過夜。她亦指會考慮懲罰制，以免有人成功預約後不到場。

至於試點位置在哪？雖然目前尚未有定案，但漁護署署長黎堅明指「西貢東嗰幾個熱點必然係考慮範圍」。

農曆新年期間不少內地旅客來港露營。2月20日年初四，位於西貢東的鹹田灣營地中午仍有數十個帳篷。（梁鵬威攝）

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竹園野豬人道處理 黎堅明：決定艱難 野豬影響公眾安全

黃大仙竹園北邨昨日（18日）有八隻野豬出現，漁護署獸醫到場後將牠們麻醉並捕捉。鑑於野豬在市區活動對公眾安全構成威脅，被捕獲的野豬已作人道處理。

黎堅明形容決定十分艱難，但亦指野豬繁殖速度快，加上在香港大自然位處食物鏈頂端，沒有獅子、老虎等天敵制衡，容易影響公眾安全。他亦解釋，這是為甚麼餵飼野豬罰款5,000元，而亂拋垃圾僅罰款3,000元，因為餵飼野豬有機會對公眾安全構成深遠影響。

周二，黃大仙竹園北邨有八隻野豬出現，漁護署獸醫到場後將牠們麻醉並捕捉。（翁鈺輝攝）

北都三寶樹濕地保育公園第二期將設生態旅館可供過夜

至於位於北都的三寶樹濕地保育公園的第一期工程預計最快於今年年底或明年年初展開，將包含生態友善水產養殖區、生物多樣性區及訪客設施。

漁護署助理署長（自然護理）陳堅峰指，第二期則會較多遊客設施，除了商店外，也會有可供遊客過夜的「生態旅館」。該旅館並非酒店形式，而是教育目的，希望可以讓遊客近距離接觸大自然。

三寶樹濕地保育公園第一期平面圖。（發展局文件）

《香港01》發現有人非法佔用三寶樹濕地保育公園建議範圍內的4.3公頃官地，並正建設成高密度養殖場，包括6個長達100米的跑道養魚場及12個直徑長4米的養蝦池，已鋪設大量水管及巨型隔水布。被問及該處現時情況，漁護署回覆指不同部門正進行執法。

有人非法霸佔拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園建議範圍內的4.3公頃政府土地，正建設6個跑道養魚場及12個養蝦池。（王海圖攝）

漁護署今年將推動賦予觀豚守則法律地位

另外，如何保障海洋生物不被觀豚人士干擾一直引起很多討論。現時，漁護署設有觀豚守則，但不具任何法律效力。漁護署助理署長（漁業及海洋護理）朱振華指，今年內將就賦予守則法律地位作諮詢。