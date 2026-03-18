國慶前試行營地預約收費　議員倡全港性：否則只將西貢問題推他處

近年郊野公園及營地出現「過度旅遊」，環境及生態局局長謝展寰今日（18日）在立法會指，擬以試點形式在熱門郊遊地點引入預約及收費安排，已要求漁護署不遲於國慶黃金周前推試點安排。謝展寰認為，若貿然在全部營地推行預約及收費安排，會造成混亂情況，又透露政府正探討引入市場力量協助管理營地。



漁護署研引預約或收費制度

農曆新年期間不少內地客來港露營，西貢鹹田灣及鄰近的西灣據報一度超過600個帳篷，有人非法生火、隨地拋棄垃圾。漁護署早前表示，研究在郊外景點引入預約或收費制度，包括是否需要為營地設定可容納上限。

只以試點形式推行 謝展寰：汲取經驗評估各種利弊

會上，提出口頭質詢的葉傲冬問及在郊外景點引入預約或收費制度的詳情。謝展寰表示，環境局及漁護署正研究可能性，研究會考慮不同場地的狀況、保護生態、實際操作各方面的因素，例如考慮預約安排、收費安排、是否採用實名制預約等。謝展寰續指，由於預約和收費制度，與漁護署現時管理大部份郊遊地點不同，故署方擬以試點形式推行，以汲取經驗和評估各種措施的利弊。

漁護署在荃錦營地引入預訂系統先導計劃，為該營地設置電腦系統方便露營人士預訂營位及設施。（資料圖片 / 顏銘輝攝）

葉傲冬憂只試點推出變相「將西貢問題帶到其他地方」

葉傲冬憂慮，如採用試點安排，會將部份旅客引到其他營地，變相「將西貢問題帶到全香港其他地方」，認為情況並不理想。他舉例指目前漁護署轄下的荃錦營地有採用預約制度，建議可將制度推至全港，做到 「有登記就有得入，無登記就要罰」，認為可更有效作規管。

何不全港性推行？謝展寰：定會造成一啲好很混亂情況

謝展寰表示，以往香港沒有相關制度，需要時間讓旅客適應，若一夜間推行制度，旅客沒有預約不准進入，「一定會造成一啲好很混亂嘅情況」，故擬以試點推行，令旅客有時間認識安排，亦令當局較易掌握如何推行較好。他又稱，當局計劃於有不同營地的地方，推行預約試點安排，令未預約的旅客，即使不能進入需要預約的營地，亦可到選擇去其他營地。

劉業強倡引入旅遊機構營運熱門露地

身兼鄉議局主席的議員劉業強建議，政府考慮推出先導計劃，容許旅遊機構或團體營運熱門的露地，以系統性管理改善過度旅遊的情況。謝展寰表示，其建議為政府考慮的方向，當局希望引入登記、收費制度以配合旅遊業產業發展，長遠而言可探討引入更多市場力量，協助管理場地，並做到引入和管理旅客。

陳博智建議無人機監察營地使用率

民建聯漁農界議員陳博智問到，政府會否考慮將無人機人工智能技術應用於熱門露營熱點，監察營地使用率。謝展寰表示漁護署在早前的農曆年的黃金周期間已要求署方利用無人機作監測，如在破邊洲等地方，認為效果良好。